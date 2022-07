Sui dispositivi con schermi grandi potrebbe essere difficoltoso raggiungere l’intera tastiera. Per ovviare questo problema alcune app permettono di separarla in due parti e sembra che anche Gboard stia finalmente adottando questa soluzione per gli smartphone pieghevoli. Gboard ora mostra inoltre le creazioni contestuali di Emoji Kitchen nella barra di testo predittiva.

La tastiera divisa di Gboard appare su alcuni smartphone pieghevoli

Alcuni utenti Reddit hanno scoperto che l’opzione per la tastiera divisa è ora disponibile per alcuni Samsung Galaxy Z Fold3. Questa è una funzione già disponibile sull’app Tastiera di Samsung, che è preinstallata e abilitata per impostazione predefinita su smartphone come Galaxy Z Fold3, tuttavia molti utenti potrebbero preferire quella di Google. Ecco come si presenta nello screenshot di Android Central.

La tastiera divisa è stata individuata su Gboard beta 11.9.04.452014594 e se disponibile consente di alternare tra la tastiera normale, la tastiera mobile o quella divisa.

Gboard mostra le creazioni contestuali di Emoji Kitchen nella barra di testo predittiva

Espandendo gli adesivi contestuali ora alcuni utenti iniziando a vedere anche le emoji create dall’algoritmo di Emoji Kitchen all’interno della barra di testo predittiva, le quali si possono selezionare o incollare nel corpo di un messaggio. Ecco come appare negli screenshot di 9To5Google.

Sembra che Gboard suggerisca più frequentemente le creazioni di Emoji Kitchen quando l’utente digita parole chiave specifiche o anche altre emoji nel campo di testo nelle app di messaggistica preferite.

Questa possibilità appare come un’espansione dei suggerimenti contestuali per gli adesivi, ma essendoci oltre 15.000 diversi adesivi Emoji Kitchen la funzionalità potrebbe tornare utile.

