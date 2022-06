La ‘Rivoluzione’ di Iliad continua: nella giornata di ieri, 28 giugno 2022, ha aperto i battenti un nuovo Iliad Store situato nella città di Padova, il secondo della regione e il numero ventisette in tutta Italia.

Nelle scorse settimane avevamo parlato di Iliad per cambio di location dello Store di Catania, per il passaggio alle eco SIM e per il rilancio di un’offerta telefonica. Quest’oggi parliamo di un nuovo negozio fisico appena aperto.

Nuovo Iliad Store a Padova: info e foto

Dei piani di Iliad per la città di Padova vi avevamo già parlato in dettaglio verso fine aprile, quando vi avevamo illustrato le posizioni lavorative aperte. L’evento di inaugurazione si è tenuto nella giornata di ieri, 28 giugno 2022, alle ore 10.30 e l’operatore ha accolto i primi clienti con le classiche decorazioni di palloncini rossi, nastri bianchi e rossi e con un omaggio dedicato.

Il nuovo Store di Padova sorge nel cuore della città famosa per il santo senza nome, il prato senza erba e il caffè senza porte e Iliad promette di portare una nuova sfilza di “senza”, vale a dire offerte telefoniche senza vincoli e senza costi nascosti. Il negozio sorge a Piazza Garibaldi, 14, Padova (PD, 35137) e, come si diceva in apertura, è il secondo aperto nella regione e il Flagship Store di Iliad numero 27 in tutta Italia, a cui bisogna aggiungere oltre 4.000 punti vendita sul territorio (Simbox, Corner, Point ed Express).

Di seguito potete vedere alcune foto dell’inaugurazione. Per maggiori dettagli, per le indicazioni stradali e sugli orari di apertura, potete visitare il sito ufficiale a questo link.

Per tutte le ultime notizie sulle offerte telefoniche di Iliad, potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata.

