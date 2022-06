All’interno di un post pubblicato sul proprio blog ufficiale The Keyword, Google ha raccontato le cinque funzionalità offerte dai widget Android preferite dal team: tra questi rientra un nuovo widget per Google Maps su Android, non ancora rilasciato ma che arriverà presto.

Nello specifico, si tratta di un widget che consentirà agli utenti di monitorare il traffico nelle vicinanze direttamente dalla schermata home del proprio smartphone Android ed andrà ad unirsi agli oltre 30 widget già forniti dalle app sviluppate direttamente dal colosso di Mountain View.

Google Maps riceverà presto un nuovo widget

Secondo Google, e molti utenti concorderanno, i widget costituiscono un modo molto semplice per personalizzare la schermata iniziale su Android, consentendo di avere sott’occhio le informazioni più importanti per ognuno di noi, tra la posta, il meteo, la lista con le cose da fare o le foto a cui teniamo di più.

Come anticipato in apertura, Google Maps riceverà presto un nuovo e utilissimo widget che consentirà agli utenti di tenere sotto controllo la situazione relativa al traffico nelle vicinanze.

Si tratta di un widget mostrato in anteprima unicamente nella sua configurazione quadrata e che, come suggerisce il suo nome, mostra la mappa con la situazione del traffico nelle vicinanze della posizione in cui si trova l’utente: infatti, al centro del widget è sempre mostrato il pallino blu corrispondente alla posizione attuale e, come si può notare, le arterie principali sono colorate di verde, giallo, arancione o rosso a seconda dell’intensità del traffico.

Così come è possibile fare con tutti i widget Android, anche con questo widget per Google Maps sarà possibile interagire senza la necessità di aprire l’app, effettuando uno zoom in o uno zoom out sulla mappa.

L’arrivo del nuovo widget per Google Maps, consente al colosso di Mountain View di raggiungere il traguardo dei 35 widget messi a disposizione degli utenti tramite le proprie app sul sistema Android. Per festeggiare questo traguardo, Google ha voluto raccontare le cinque funzionalità offerte dai widget preferite dal team, la prima delle quali era proprio questa, riguardante il nuovo widget di Google Maps.

Google: ecco le altre quattro funzionalità per i widget Android preferite dal team

Oltre al nuovo widget per Google Maps, Google ha esaltato le potenzialità di altri quattro widget con cui vuole aiutare gli utenti a organizzare e personalizzare al meglio le proprie schermate iniziali.

Archivia le email con un tocco su Gmail

Il widget offerto dall’app Gmail consente agli utenti di mantenere organizzata la casella di posta elettronica: nel momento in cui arriva un nuovo messaggio di posta, sarà possibile procedere alla sua archiviazione senza la necessità di dovere aprire l’app.

Scorri la lista di cose da fare

L’app Google Keep è veramente molto comoda per memorizzare note o liste di cose da fare. Tramite il widget offerto dall’app, è possibile tenere traccia delle proprie attività quotidiane, scorrere tra le varie note e avviare una nuova nota.

Sfoglia le traduzioni preferite

Google Traduttore ha da pochi mesi ricevuto un significativo rinnovamento grafico. Il widget dell’app consente agli utenti di scorrere l’elenco delle traduzioni salvate, una funzionalità molto comoda, specie in caso di viaggi, che permette di avere le frasi più utili sempre a portata di mano, senza la necessità di aprire l’app.

Ridimensiona i widget come vuoi

In ultimo, ma non per importanza, arriviamo ad una delle caratteristiche distintive dei widget per Android: essi sono ridimensionabili (e possono cambiare forma) per aiutare gli utenti a riordinare la propria schermata iniziale, senza la necessità di essere eliminati e reinseriti. Un esempio di queste innumerevoli possibilità è riscontrabile sul widget di Google Drive.

Come aggiornare l’app Google Maps

Per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, tra cui questo nuovo widget sul traffico nelle vicinanze che arriverà a breve, vi basterà aggiornare l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).

