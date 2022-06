Nothing Phone (1), il primo smartphone della start-up avente sede a Londra, è già stato mostrato dal produttore nel suo design posteriore e adesso è stato svelato completamente grazie ad un’immagine trapelata che ne mostra il lato anteriore.

L’immagine in questione e un suo ritaglio, che potete vedere a fine articolo, sono stati condivisi su Twitter dal leaker Abhishek Yadav (@yabhishekhd) e, sebbene non possano essere considerati ufficiali, sono perfettamente credibili.

Sullo schermo del computer fotografato, infatti, compare quello che sembra un render completo di Nothing Phone (1). A dirla tutta, il design non regala particolari sorprese, anzi corrisponde precisamente a ciò che ci si sarebbe potuti aspettare. In ogni caso, anche se le foto non sono esattamente di qualità eccezionale, sembra potersi affermare con una buona dose di sicurezza che le cornici attorno al display di Nothing Phone (1) saranno particolarmente sottili. Resta da capire se lo smartphone vero e proprio corrisponderà perfettamente al render.

Il produttore ha già confermato che Nothing Phone (1) non avrà un “chin”, dunque le cornici attorno al display saranno simmetriche, a differenza della maggior parte degli smartphone in circolazione, che hanno quella inferiore sovente più pronunciata rispetto alle altre tre.

Nessuna sorpresa o scelta azzardata per quanto riguarda il posizionamento della fotocamera anteriore: anche Nothing Phone (1) si affiderà all’ormai consueto foro in posizione accentrata.

Ricordiamo, infine, che c’è già una data di presentazione ufficiale: Nothing Phone (1) sarà annunciato il 12 luglio 2022 alle ore 17:00. Tra meno di un mese, dunque, scopriremo in via ufficiale ogni dettaglio di questo nuovo smartphone Android, incluse le informazioni in merito ai mercati su cui verrà commercializzato e la fascia di prezzo in cui andrà a posizionarsi. Per ingannare l’attesa, inclusa quella per l’edizione limitata, il produttore ha pubblicato un video in cui esalta le chicche del proprio primo nato.

Leggi anche: migliori smartphone Android del mese