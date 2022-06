L’attesissimo Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View, non è stato presentato ufficialmente in occasione di Google I/O 2022 ma l’azienda statunitense ha comunque fornito durante l’evento qualche anticipazione sul device e nelle settimane seguenti in Rete si sono moltiplicate le indiscrezioni su di esso.

Oramai da oltre un mese si sa che lo smartwatch dovrebbe essere dotato di una batteria da 300 mAh, un dato che da solo non è in grado di fornire indicazioni precise su ciò che gli utenti potranno attendersi dal device in termini di autonomia e nelle scorse ore è emerso qualche dettaglio in più al riguardo.

Ecco quanto potrebbe durare la batteria di Google Pixel Watch

Stando a quanto viene riportato da 9to5Google, infatti, una fonte sostiene che Google Pixel Watch dovrebbe essere in grado di garantire una giornata di utilizzo con una ricarica, con la precisazione che questa è la stima che fa il colosso di Mountain View nell’attuale fase di pre-produzione del device, con possibili cambi prima del suo lancio ufficiale sul mercato.

Ovviamente ci sono diversi fattori che potrebbero influire anche in modo rilevante sul dato dell’autonomia: non è chiaro, infatti, se il giorno garantito da Google comprenda la modalità Always On Display sempre attiva o il monitoraggio del sonno (ossia funzionalità che potrebbero comportare un dispendio di risorse anche rilevante).

Sempre nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli anche sulla velocità di ricarica della batteria di Google Pixel Watch attraverso il suo cavo USB Type-C magnetico: pare che lo smartwatch avrà bisogno di circa 110 minuti per ricaricarsi completamente (resta da capire se questo dato sia soggetto a possibili cambi prima della commercializzazione).

In sostanza, queste stime relative alla durata della batteria e alla velocità di ricarica di Google Pixel Watch (ammesso che non cambino prima del lancio) non rientreranno tra le caratteristiche di spicco del device.