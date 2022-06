Un nuovo teaser proveniente da una nuova pagina delle Impostazioni relative a Smart Unlock suggerisce che Google Pixel Watch potrebbe essere affiancato nel lancio autunnale da un’applicazione dedicata.

La notizia non è ancora ufficiale, visto che l’informazione è stata appresa dai colleghi di 9to5Google tramite il classico “APK Insight”, questa volta avente ad oggetto Google Play Services. Insomma, c’è ancora tempo in abbondanza perché il team di Google decida di prendere una direzione diversa.

Smart Unlock anticipa l’app di Google Pixel Watch

Lo scorso mese di gennaio, Google aveva annunciato che gli smartwatch aggiornati a Wear OS 3 avrebbero presto acquisito la capacità di sbloccare smartphone e tablet Android e Chromebook. Questa funzione ha tutta l’aria di essere un significativo miglioramento del classico metodo Smart Unlock, sia per sicurezza che per velocità di funzionamento. Nel momento stesso in cui il colosso di Mountain View aveva parlato di “modelli Wear OS 3 compatibili”, il pensiero era andato immediatamente a Google Pixel Watch, che in quel momento ancora non esisteva ufficialmente ma era già molto chiacchierato.

Ebbene, adesso sono emerse delle conferme importanti dall’analisi dell’ultima versione beta di Google Play Services, la 22.22. La fonte è riuscita ad attivare una pagina delle impostazioni di Smart Unlock che parla di sblocco automatico dello smartphone Android fintantoché l’utente abbia lo smartwatch sul polso, sbloccato e nelle vicinanze dello smartphone.

In aggiunta a questo, si parla espressamente di una configurazione iniziale richiedente l’utilizzo dell’app di Google Pixel Watch: “To set up your watch for Smart Unlock, connect it to your phone with the Google Pixel Watch app. Your watch and phone must be connected to use Smart Unlock”.

Insomma, da queste poche parole si evince che Google Pixel Watch sarà affiancato da una companion app dedicata, un po’ come già avviene con le Google Pixel Buds. Allo stato attuale è impossibile sapere in che cosa Pixel Watch si differenzierà da altri smartwatch con lo stesso OS al punto tale da giustificare l’esistenza di un’altra app apposita, di sicuro l’interfaccia di quest’ultima sarà in perfetto stile Material You.

