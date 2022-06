Il miglior medio gamma di Samsung in offerta al prezzo più basso di sempre

Il prezzo di Samsung Galaxy A52s 5G — tuttora il più appetibile ed equilibrato tra i medi di gamma del produttore sudcoreano — non vuole saperne di smettere di calare ed ecco allora che lo smartphone si avvicina pericolosamente alla soglia dei 250 euro grazie ad una nuova offerta imperdibile attiva in questi minuti su eBay.

Samsung Galaxy A52s 5G in super offerta su eBay

Samsung Galaxy A52s 5G strappa consensi fin dalla sua presentazione (ecco la nostra recensione) e questa volta lo troviamo a un prezzo persino più basso rispetto a quello delle ultime settimane: complice l’arrivo sul mercato del successore Samsung Galaxy A53 5G, al quale — come abbiamo visto nella nostra recensione del nuovo arrivato — non ha praticamente nulla da invidiare, il modello “vecchio” sta calando in maniera rapida e consistente, a tutto vantaggio dei potenziali acquirenti.

In questo caso lo troviamo addirittura a 259 euro: Samsung Galaxy A52s 5G è in colorazione nera, bianca e viola, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il venditore ha il 99,9% di feedback positivi e lo smartphone viene spedito dall’Italia (la spedizione è gratuita). Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G 6 GB + 128 GB Black a 259 euro

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G 6 GB + 128 GB Violet a 259 euro

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G 6 GB + 128 GB White a 259 euro

Perché scegliere Samsung Galaxy A52s 5G

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel.