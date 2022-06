Anche se la pratica del modding potrebbe non essere più così diffusa come negli anni passati, le ROM Android personalizzate offrono ancora incredibili possibilità e una delle più gettonate è sicuramente Paranoid Android. Oggi scopriamo una novità importante in arrivo annunciata direttamente dal team di sviluppo.

Al momento l’elenco dei dispositivi supportati da Paranoid Android Sapphire è limitato a pochi produttori come OnePlus, POCO, Redmi e Xiaomi, ma a breve il roster si arricchirà con l’inclusione del famigerato Google Pixel 6 Pro.

Paranoid Android Sapphire esegue la ROM su Google Pixel 6 Pro

Il team di Paranoid Android ha annunciato tramite Twitter di essere riuscito a eseguire la ROM Sapphire basata su Android 12 su Google Pixel 6 Pro.

Anche se la ROM non è ancora disponibile, l’annuncio rappresenta sicuramente un passo importante nell’ottica di un rilascio pubblico.

Naturalmente potrebbero esserci ancora parecchie cose da sistemare, quindi è opportuno moderare l’entusiasmo di quel tanto che basta.

Tuttavia è logico immaginare che il supporto di Paranoid Android potrebbe in futuro arrivare anche su altri smartphone della gamma Google Pixel, in particolare per Google Pixel 6.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di giugno 2022