Dopo aver introdotto circa un mese fa alcune novità e poco prima una nuova interfaccia grafica dedicata ai tablet, YouTube Music ottiene una piccola modifica al layout delle impostazioni su Android.

Adesso su tablet Android e Chromebook, all’apertura del menù Account, viene visualizzato un pop up che si sovrappone in parte alla schermata di navigazione principale. Recandosi nelle impostazioni, si può notare come queste ottengano un’interfaccia a due colonne, classica prerogativa di altre applicazioni nella versione per tablet come Ricerca Google, Gmail e YouTube tanto per fare alcuni esempi.

Le macro categorie, raggruppate per tema (Generale, Riproduzione, Salvataggio dati, Download e archiviazione, Notifiche, Privacy e posizione, Consigli, Abbonamenti a pagamento e Informazioni su YouTube Music), su cui è possibile agire vengono visualizzate sulla sinistra, mentre nella parte destra trovano spazio i controlli su cui è possibile applicare le proprie preferenze.

La nuova interfaccia è sicuramente più comoda su schermi di grandi dimensioni, consentendo all’utente di tenere sott’occhio le categorie principali districandosi fra i controlli delle impostazioni, cosa che al momento non avviene nella versione dedicata agli smartphone.

Nonostante ciò, considerando che su iPad e iPhone YouTube Music offre un’interfaccia simile, sebbene con alcune diversità inerenti al raggruppamento delle categorie, non è da escludere che in futuro un’interfaccia simile possa approdare anche nella versione dell’app dedicata agli smartphone Android.

Qualora foste interessati a provare il servizio musicale di Big G, vi lasciamo qui sotto il badge per il download dal Play Store

Potrebbe interessarti anche: Nuova beta per l’app Wear OS e future novità per YouTube Music al polso