Alcuni giorni fa vi abbiamo segnalato come alcune app di Google, nello specifico YouTube Music e YouTube TV, abbiano aperto dei programmi beta sul Play Store, nonostante al momento non ci siano ancora nuove versioni disponibili; adesso è arrivata una versione beta anche per l’app complementare Wear OS.

Nuova versione beta per l’app Wear OS

Alle app già nominate si aggiunge ora l’app complementare Wear OS, che pare otterrà a breve una sua versione beta; l’attuale versione stabile dell’app è la 2.57 e anche qui, al momento, non ci sono cambiamenti evidenti.

Come per tutte le altre app, scorrendo in basso nella pagina del Play Store, avete la possibilità di iscrivervi e aderire al programma beta, anche se per il momento non sembrano esserci versioni disponibili; non è chiaro dunque se si tratti di un bug dello store di Big G o se ci sia soltanto da aspettare.

Inoltre non è chiaro al momento quello che sarà il futuro dell’app con Wear OS 3, considerando per esempio che il Galaxy Watch 4 e i futuri indossabili di Samsung, probabilmente continueranno ad utilizzare l’app Galaxy Wearable.

Novità in arrivo per YouTube Music su Wear OS

Dopo essere stata presentata e rilasciata in anteprima per Galaxy Watch 4, l’app YouTube Music per Wear OS sta per ricevere una comoda e interessante nuova funzione; stando a quanto riportato sul forum di supporto di Wear OS, presto sarà infatti possibile eseguire lo streaming di brani tramite LTE o Wi-Fi, senza più necessità di scaricare in anticipo la musica che volete ascoltare e senza dover necessariamente avere lo smartphone nelle vicinanze.

La seconda novità riguarda la possibilità di aggiungere un nuovo riquadro YouTube Music al proprio orologio, questo vi consentirà di avere rapido accesso alle playlist riprodotte di recente, nonché alla pagina di navigazione dell’app YouTube Music.

