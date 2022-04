Senza dubbio YouTube Music è uno dei servizi streaming migliori tra quelli ad oggi disponibili anche se non è popolare come Spotify ed è pure per tale motivo che il team di sviluppatori di Google si sta impegnando per introdurre importanti novità, in modo da poter competere al meglio con quest’ultima piattaforma.

Le tante novità introdotte da YouTube Music

Sono diverse le novità annunciate negli ultimi mesi, come quella relativa al miglioramento dell’algoritmo utilizzato per fornire agli utenti suggerimenti sui brani da ascoltare (e pare che gli utenti abbiano apprezzato tale funzionalità).

Un’altra novità è quella relativa all’aggiunta di una canzone a una playlist, esperienza che è stata resa più piacevole attraverso una sezione che mostra le playlist modificate più di recente, una visualizzazione in ordine alfabetico e la possibilità di salvare una coda come playlist su Android.

Ed ancora, gli utenti Premium possono ora passare dalla modalità video a quella audio sul Web, cosa che fino a questo momento era possibile soltanto nell’applicazione mobile.

Novità anche per gli smartwatch, in quanto la funzione shuffle and play del servizio su Wear OS ora consente di riprodurre in modo casuale tutti i brani scaricati.

YouTube Music ha anche aggiunto una nuova sezione per le famiglie, che include playlist pre-programmate e un Family Mix personalizzato: pertanto, chi condivide il proprio abbonamento con i membri della famiglia avrà accesso a un nuovo scaffale “Per la famiglia”, con il mix Famiglia mostrato sopra le altre playlist.

Tra le altre novità aggiunte di recente vi sono la possibilità di condividere la pagina di un artista da YouTube Music sulle storie di Snapchat, varie piccole modifiche all’interfaccia utente e una nuova coda per i brani singoli.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento.