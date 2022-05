Xiaomi ha brevettato un nuovo design relativo a uno smartphone pieghevole a conchiglia. Il dispositivo sembra sorprendentemente ispirato a Google Pixel 6.

Il brevetto depositato dal produttore cinese presso CNIPA (China National Intellectual Property Administration) contiene delle immagini che mostrano un dispositivo chiaramente ispirato a Google Pixel 6 per quanto riguarda il modulo fotocamera posteriore. Si può infatti notare la barra sporgente che va da un lato all’altro dello smartphone e che in questo caso include tre obiettivi.

Xiaomi brevetta uno smartphone pieghevole a conchiglia

Questo smartphone Xiaomi sembra piegarsi nel mezzo e in posizione aperta non è visibile alcun cardine. Il lato posteriore del dispositivo è curvo e anche l’aspetto della parte anteriore porta alla mente Google Pixel 6.

Nell parte inferiore si notano una porta USB di tipo C, l’altoparlante principale e un vassoio per schede SIM, mentre tutti i pulsanti fisici si trovano sul lato destro del dispositivo e includono il pulsante di accensione/blocco e i tasti volume.

La vista frontale non mostra fori o ritagli nel display, pertanto questo smartphone pieghevole dovrebbe includere una fotocamera selfie sotto lo schermo.

Vale la pena chiarire che i produttori registrano numerosi brevetti, ma la maggior parte non si traducono in prodotti che arrivano effettivamente sul mercato, tuttavia si vocifera da tempo che Xiaomi ha in programma di annunciare uno smartphone MIX Fold di seconda generazione e il suo primo dispositivo pieghevole a conchiglia che potrebbe essere quello di cui stiamo parlando.

