Dal palco del Google Marketing Live, l’evento annuale del colosso di Mountain View dedicato alla pubblicità — un appuntamento fisso in stile Google I/O —, il team di Big G ha annunciato una serie di novità che toccheranno servizi noti e dalla crescente popolarità come Ricerca Google, YouTube Shorts e Google Discover. A proposito di quest’ultimo, sono emerse tracce evidenti della volontà di rimuoverlo dalla pagina iniziale di Google Chrome.

Google Marketing Live 2022: Ricerca, Discover e YouTube Shorts

L’edizione 2022 del Google Marketing Live è stata teatro di numerosi annunci interessanti da parte del team di Google, che ha parlato di nuove esperienze di shopping online e di annunci pubblicitari con cui gli utenti finali si troveranno ad interagire a partire dal prossimo anno.

YouTube Shorts sta testando degli annunci pubblicitari ormai dallo scorso anno e nelle scorse ore Google ha annunciato il roll out graduale della funzione per gli inserzionisti in tutto il mondo. Non è mancata una spiegazione su come gli inserzionisti saranno in grado di collegare un feed a campagne di annunci video: ci sarà un badge giallo “Ad”, una breve descrizione, il nome dell’inserzionista e un grande tasto “Shop Now” cliccabile; un diverso formato mostra anche un carosello di prodotti tra cui scorrere. Questa soluzione rappresenta un passo fondamentale per sviluppare un sistema di monetizzazione per i creator di YouTube Shorts.

Gli annunci pubblicitari in formato video non saranno una prerogativa soltanto di YouTube Shorts e YouTube TV, anzi verranno sfruttati anche su Google Discover. Se questa notizia vi ha spiazzati e state già temendo per l’intralcio che ciò potrebbe creare nell’esperienza di navigazione, il lato “positivo” della vicenda è che — a quanto pare — tali video non avranno riproduzione automatica né audio attivo per impostazione predefinita, infatti nelle immagini si notano un tasto Start e uno per attivare l’audio. La speranza è che queste pubblicità rispetteranno la disattivazione della riproduzione automatica delle anteprime video attualmente consentita dall’app Google (Impostazioni > Generali > Riproduzione automatica anteprime video > Mai).

In aggiunta a questo, Google ha annunciato che nei prossimi mesi Ricerca riceverà nuovi ‘highly visual Shopping ads’ negli USA. L’etichetta “Ad” comparirà nell’angolo in alto a sinistra, gli annunci permetteranno di scorrere immagini con dettagli dei prodotti come prezzi e rating. Sempre in Ricerca, appariranno nuovi modelli 3D dei prodotti pubblicizzati. Infine, Google ha riportato una statistica secondo cui il 90% degli americani usa già oppure sarebbe aperto all’utilizzo della realtà aumentata per fare acquisti.

Google Chrome si sbarazzerà di Discover

Anche la seconda novità che dobbiamo trattare in questa sede tocca Google Discover, tuttavia in questo caso si tratta del relativo feed all’interno dell’applicazione Google Chrome per dispositivi Android. Quest’ultima, stando alle ultime evidenze, si appresta a rimuovere il suddetto feed dalla Pagina iniziale di Chrome.

Nella versione attuale di Google Chrome per Android, la Pagina iniziale di Chrome vede tutta la sezione al di sotto della barra di ricerca e e delle icone circolari che raggruppano i siti visitati con maggiore frequenza dall’utente popolata da due feed di contenuti: il primo è proprio il feed di Google Discover, che mostra una lista di articoli consigliati all’utente dall’algoritmo di Big G; il secondo feed è “Seguito” e comprende gli ultimi articoli delle testate seguite su Chrome.

La controparte desktop è nettamente meno affollata e per coloro che vorrebbero maggiore semplicità anche su mobile c’è una buona notizia: un nuovo flag — e uno quasi uguale per iOS — sta per arrivare nella solita pagina chrome://flags. Ecco come si presenterà:

Feed ablation Enables feed ablation. #feed-ablation.

Al netto di un nome non chiarissimo, ciò che il flag farà è presto detto: esso rimuoverà del tutto tutti i feed da Chrome, dunque sia Discover che Seguito. Il flag in questione, come potete vedere dagli screenshot, è già sfruttabile in Google Chrome Canary. Stando alle ultime evidenze, il flag dovrebbe arrivare in Chrome 103 il mese prossimo.

Naturalmente, ci sono altri modi per utilizzare al meglio Discover, non perdetevi la nostra guida dedicata.

