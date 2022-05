Che siate amanti della One UI di Samsung o che semplicemente siate alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta o medio-alta poco importa: probabilmente fareste bene a dare uno sguardo alle offerte attualmente a disposizione sul trio Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra e sul meno costoso Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e Galaxy S21 FE in super offerta grazie al coupon

La serie Samsung Galaxy S22 è stata presentata e lanciata lo scorso febbraio con prezzi di partenza piuttosto importanti: le cifre consigliate recitano infatti 879 euro per il più compatto, 1079 euro per il “Plus” e ben 1279 euro per l’Ultra, che costituisce il top della gamma 2022. Se questi numeri vi spaventano, state tranquilli perché grazie alle offerte disponibili in queste ore potete portarveli a casa a costi decisamente più interessanti.

Stesso discorso per Samsung Galaxy S21 FE, un dispositivo che per caratteristiche si avvicina di più a Galaxy S21, seppur con qualche differenza anche rilevante (come il SoC, che sul modello Fan Edition è targato Qualcomm ed è costituito dallo Snapdragon 888): lanciato dopo qualche ritardo durante il mese di gennaio 2022 al prezzo di 769 euro (non lontano da quello di S22), ora è acquistabile con il 47% di sconto (circa).

Ecco i prezzi a disposizione su eBay combinando l’iniziativa Fresh Sales edays e il coupon MENO15EDAYS, che garantisce un extra sconto del 15% fino a un massimo di 100 euro (le cifre qui sotto sono già scontate):

Per utilizzare il coupon in questione dovete digitare MENO15EDAYS all’interno del modulo di pagamento, dopo aver aggiunto uno o più prodotti aderenti al carrello: potete sfruttarlo per un massimo di due volte entro il 29 maggio 2022. Per tutte le altre offerte dei Fresh Sales edays potete seguire questo link.

Se siete indecisi potete consultare le nostre recensioni di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e Galaxy S21 FE, o addirittura il nostro approfondimento dedicato al comparto fotografico del modello di punta.

