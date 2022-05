Oggi, 23 maggio 2022, quarto ma non ultimo lunedì del mese, diamo inizio alla settimana con una nutrita raccolta di aggiornamenti software per dispositivi — sì, non sono soltanto smartphone — Android, con due soli brand al centro della scena, vale a dire OnePlus e l’immancabile Samsung. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le novità contenute in questi nuovi aggiornamenti software.

OnePlus 10 Pro, OnePlus 9RT e OnePlus Nord N10 5G: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore cinese che figurano in questa raccolta sono tre e più precisamente si tratta del nuovo portabandiera OnePlus 10 Pro, del meno famoso OnePlus 9RT e del non troppo fortunato modello economico OnePlus Nord N10 5G.

Partiamo, com’è giusto che sia, dall’ultimo flagship del brand. Una decina di giorni addietro, mentre Google annunciava la seconda beta di Android 13, OnePlus 10 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione) vedeva l’apertura — al pari di tanti altri flagship concorrenti — del proprio programma beta per la prossima major release del robottino verde. Naturalmente, prima che il programma di beta testing assolva alla propria funzione e che i tempi divengano maturi per il rilascio di Android 13 per tutti gli utenti, ci vorrà ancora qualche mese di attesa. Nel frattempo, OnePlus ha dato il via al roll out di un nuovo aggiornamento nel canale stabile per il flagship, con incluse nuove patch di sicurezza mensili e ottimizzazioni varie. Si tratta della OxygenOS A.15 e i fix contenuti toccano la riproduzione audio via Bluetooth in auto, il problema del rumore durante le registrazioni audio, la tendenza della fotocamera alla sovraesposizione con HDR, l’ottimizzazione della qualità delle telefonate. A tutto ciò si aggiungono le patch di sicurezza di maggio 2022.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento:

System [Improved] system stability. [Fixed] an issue where music playback would stutter when your phone was connected to a Bluetooth car kit. [Fixed] a noise issue that might occur when you record audio. [Updated] Android security patch to 2022.05

Camera [Fixed] an issue where the HDR photos might be overexposed in some cases.

Network [Optimized] the phone call stability.



OnePlus Nord N10 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo a sua volta le patch di sicurezza di maggio 2022, anche se nel suo caso non ci sono altre ottimizzazioni o nuove funzioni da segnalare. La versione introdotta è la OxygenOS 11.0.6, dunque la base rimane invariata.

Infine, un utente del forum ha segnalato l’arrivo della OxygenOS A.08 per OnePlus 9RT, che — come si legge nello screenshot seguente — porta le patch di sicurezza di aprile 2022 e alcune ottimizzazioni di sistema.

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G, Note 9, S10 Lite: le novità degli aggiornamenti

Samsung si conferma autentico punto di riferimento nel mondo Android in materia di aggiornamenti software: i dispositivi nella lista di oggi sono tre — Samsung Galaxy Tab S7+ 5G, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S10 Lite —, per tutti sono in roll out delle patch di sicurezza mensili e per uno di essi si tratta già di quelle di giugno 2022.

Il dispositivo in questione è il tablet Samsung Galaxy Tab S7+ 5G (ecco la nostra recensione), le patch di sicurezza di giugno sono state rilasciate in Corea del Sud da qualche giorno e ora la versione firmware T976BXXU2CVE5 è in roll out in vari Paesi europei, tra i quali figura già anche l’Italia.

Per Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S10 Lite, le patch di sicurezza in distribuzione sono meno nuove, ma comunque attuali: entrambi stanno ricevendo la SMR di maggio 2022, di cui trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato. Il primo si sta aggiornando in Europa, partendo dalla Germania, alla versione N960FXXS9FVE1, mentre il secondo dalla Spagna alla versione G770FXXS6GVE2.

Come aggiornare smartphone Samsung e OnePlus

Non tutti gli aggiornamenti elencati sono disponibili in Europa, ma potete verificarne comunque manualmente la presenza in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Per questi ultimi è possibile procedere manualmente (a patto di sapere come fare) tramite i seguenti link:

OnePlus 10 Pro India Full OTA Incremental OTA

OnePlus Nord N10 Global Full OTA Incremental from 11.0.5

OnePlus 9RT India Incremental from A.07



