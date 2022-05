Realme presenta quest’oggi due nuovi smartphone e un tablet Android, anche se in realtà si tratta di prodotti già “intravisti” le scorse settimane: sono in arrivo in Europa e quindi in Italia Realme 9, Realme 9 5G e Realme Pad Mini, che presentano qualche differenza rispetto alle varianti svelate in Asia tra marzo e aprile.

Andiamo dunque a scoprire le novità Realme, tra specifiche, funzionalità, prezzi e date di uscita.

Realme 9 ufficiale in Europa con fotocamera da 108 MP

Iniziamo dal modello 4G con Realme 9, uno smartphone Android che presenta caratteristiche tecniche sotto alcuni aspetti superiori al fratello 5G. A partire dal comparto fotografico, almeno sulla carta: a bordo spicca infatti il sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con 119° di FoV e uno per gli scatti macro da una distanza di 4 cm.

La tecnologia dietro al sensore fotografico HM6 è in grado di combinare 9 pixel in 1, restituendo foto molto più luminose anche in condizioni difficili e un rumore più contenuto persino di notte. Grazie al PDAF la messa a fuoco automatica risulta 9 volte più precisa del sensore HM2. La tecnologia ultra-zoom e gli appositi algoritmi consentono secondo il produttore di ottenere scatti con ingrandimenti con una qualità simile a quella che si ottiene con uno zoom ottico 3x. Visto il gradimento ottenuto con il modello Pro+, Realme ha pensato di integrare anche qui la sua Street Photography 2.0, con filtri anni ’90, DIS Snapshot, Peak & Zoom e non solo.

Lo schermo è un Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+, con un refresh rate fino a 90 Hz, un touch sampling rate di 360 Hz, una luminosità massima di 1000 nit e un vetro Gorilla Glass 5, mentre il SoC è il ben rodato Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm. Al fianco di quest’ultimo prendono posto 6 o 8 GB di RAM (a seconda della versione) e 128 GB di memoria interna UFS 2.1.

La batteria è da 5000 mAh e secondo Realme garantisce una durata in standby fino a 914 ore, in chiamata fino a 56 ore e in riproduzione video fino a 18 ore. Supporta la ricarica rapida Dart Charge da 33 W, che consente di tornare al 50% di autonomia in 31 minuti.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Realme 9:

display Super AMOLED Ultra Smooth da 6,4 pollici Full-HD+ (2400 x 1080, 409 ppi) a 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (f/1.75), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 119° FoV) e macro (f/2.4, 4 cm)

fotocamera anteriore Sony IMX471 da 16 MP con AI (f/2.45)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W

Realme UI 3.0 basata su Android 12

dimensioni: 160,2 x 73,3, x 7,99 mm, peso di 178 g

Realme 9 è uno smartphone leggero (178 g) e molto sottile (7,99 mm di spessore), con una texture ispirata alla luce del deserto. Quando la luce del sole arriva sulla cover posteriore, il colore offre giochi di luce e ombre molto particolari. Questo anche grazie a sei strati, che combinano il processo di rivestimento Plasma Atom e un processo di imprinting UV-nano per realizzare una trama 3D ondulata e ottenere un effetto dinamico. La casa cinese lo chiama Ripple Holographic Design.

Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: alle più classiche versioni nera e bianca si aggiunge l’originale variante gialla, pensata per chi vuole osare con qualcosa di più vivace.

Il sistema operativo è Android 12, personalizzato con la Realme UI 3.0: offre un Fluid Space design e diverse funzionalità, tra cui Sketchpad AOD, Omoji, finestre flottanti, funzioni legate alla protezione della privacy e miglioramenti generali che secondo il produttore rendono il tutto più rapido, snello e fluido.

Batteria da 5000 mAh e SoC Mediatek per Realme 9 5G

Realme 9 5G non è solo una versione con connettività di quinta generazione dello smartphone appena visto. Presenta infatti caratteristiche tecniche molto diverse, con solo alcuni punti in comune. Tra questi ultimi la batteria da 5000 mAh, che però può contare su una ricarica rapida da 18 W.

Il cuore dello smartphone è costituito in questo caso dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nm, una soluzione diversa da quella che abbiamo visto sulla versione lanciata in India (e non si tratta dell’unica differenza). Al fianco di quest’ultimo troviamo 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.1. Lo schermo è un LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, 16,7 milioni di colori e una luminosità massima di 600 nit.

Realme si è concentrata molto anche qui sul comparto fotografico, optando per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP, secondario B&W per i ritratti (e non solo) e un sensore per gli scatti ravvicinati (macro). Il secondario B&W è in grado di rilevare una gamma più completa di luce, aiutando il principale a catturare meglio la luce e a migliorare il contrasto dell’immagine. È inoltre pensato per creare immagini in stile retrò e per i ritratti.

Il 5G può comportare consumi superiori, ed è per questo che lo smartphone supporta la tecnologia Smart 5G Power Saving, capace di rilevare in modo intelligente il segnale circostante e passare tra 4G e 5G garantendo un risparmio energetico intorno al 30%.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Realme 9 5G:

display Ultra Smooth da 6,6 pollici Full-HD+ (2412 x 1080) a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G octa core a 6 nm con GPU Adreno 619

6/8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP (f/1.8), B&W per i ritratti (f/2.4) e macro (f/2.4, 4 cm)

fotocamera anteriore da 16 MP con AI (f/2.1)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W

Realme UI 3.0 basata su Android 12

dimensioni: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, peso di 191 g

Il design non si discosta molto da quello del modello 4G, ma aumentano sia le dimensioni (spessore compreso, qui di 8,5 mm) sia il peso (191 g): si tratta comunque dello smartphone 5G più sottile del suo segmento. La texture di Realme 9 5G è ispirata alla trama delle dune di sabbia: per raggiungere il particolare effetto dinamico dell’ondulazione del deserto, l’azienda ha sviluppato il processo Ripple Holographic Design, che restituisce colori molto saturi e vibranti.

Per quanto riguarda il software a bordo prende posto anche qui una Realme UI 3.0 basata su Android 12. Contrariamente al modello 4G, il sensore d’impronte digitali è laterale: una scelta quasi obbligata, visto che il pannello non è un AMOLED.

Realme Pad Mini è un nuovo tablet compatto, anche LTE

Realme non si è dimenticata degli utenti alla ricerca di un nuovo tablet compatto e lancia anche in Europa il suo Realme Pad Mini, anche in versione 4G LTE. Il dispositivo offre uno schermo IPS LCD da 8,7 pollici a risoluzione HD+, un SoC Unisoc T616 con CPU octa core, 3/4 GB di RAM e una memoria interna da 32 o da 64 GB a seconda della versione.

Ecco le specifiche tecniche complete di Realme Pad Mini:

display IPS LCD da 8,7 pollici a risoluzione HD+

SoC Unisoc T616 con CPU octa core e GPU Mali-G57 MP1

3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna UFS 2.1

fotocamera posteriore da 8 MP (f/2.0)

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2)

connettività 4G LTE (sulla versione dedicata), Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS, porta USB-Type-C

dual speaker stereo, porta per il jack audio da 3,5 mm

batteria da 6400 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W

Realme UI for Pad basata su Android 11

dimensioni: 211,8 x 124,5 x 7,6 mm, peso di 372 g

A livello di design il nuovo tablet risulta compatto e sottile, con una scocca posteriore in metallo e plastica (la parte superiore). Le colorazioni sono due: Grigio e Blu.

Prezzi e uscita di Realme 9, Realme 9 5G e Realme Pad Mini

Realme 9 sarà disponibile all’acquisto dal 17 maggio 2022 al prezzo di 279,99 (6-128 GB) o di 299,99 euro (8-128 GB), con offerta di lancio fino al 21 maggio che fa scendere le cifre a rispettivamente 249,99 (dal 17 al 21 maggio su Amazon) e 279,99 euro (dal 17 al 18 maggio presso i principali distributori). Tre le colorazioni: Sunburst Gold, Meteor Black e Stargaze White.

Realme 9 5G è disponibile su Amazon a partire da oggi, 12 maggio 2022, al prezzo di 259,99 euro (4-64 GB) o di 279,99 euro (4-128 GB), ma fino al 14 del mese è possibile approfittare dell’offerta lancio, con prezzo di partenza di 229,99 euro. Due le colorazioni: Stargaze White e Meteor Black.

Realme Pad Mini sarà disponibile in promozione su Amazon dal 17 al 24 maggio 2022 ai seguenti prezzi:

Wi-Fi 3-32 GB a 159,99 euro (anziché 179,99)

Wi-Fi 4-64 GB a 179,99 euro (anziché 199,99)

LTE 4-64 GB a 199,99 euro (anziché 229,99)

