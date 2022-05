Non scopriamo di certo oggi che il settore dei pagamenti elettronici è in grande espansione e il team di Google non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare l’opportunità di approfittare di questa crescita per imporsi anche in tale mercato e Google Pay è lo strumento che ha deciso di sfruttare per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato.

In occasione di una sessione di Google I/O 2022 per gli sviluppatori dedicata alle novità di Google Pay, il colosso di Mountain View ha delineato una potenziale funzionalità futura grazie alla quale agli utenti verranno suggerite le carte di credito che hanno i migliori premi per lo specifico acquisto che si sta per effettuare.

Una grande novità per Google Pay

Già dallo scorso anno Google Pay ha iniziato a dedicare più attenzione ad aspetti come la gestione del denaro e la possibilità di ottenere premi e rimborsi quando si effettuano acquisti e pare che il colosso di Mountain View abbia in programma di concentrarsi ancora di più su tali aspetti.

Stando a quanto è stato spiegato da Rajiv Apana di Google, una delle funzionalità future di Google Pay potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di ordinare le varie carte di credito e trovare quella che offre più vantaggi per l’acquisto che si sta valutando di compiere.

In futuro, cercheremo di fornire informazioni ancora più utili sui vantaggi della carta come punti, cashback e previsioni di acquisto, in modo che i nostri utenti possano fare la scelta migliore al momento del check-out.

Al momento non vi sono dettagli precisi sul funzionamento del sistema che il team di Google Pay potrebbe implementare ma l’idea di base è che, al momento del pagamento, gli utenti che possiedono più carte dovrebbero visualizzare gli eventuali vantaggi (in termini di sconti, raccolta punti, ecc.) derivanti dall’uso di ciascuna di esse, così da poter scegliere quale utilizzare con la massima consapevolezza possibile.

Purtroppo ad oggi non è possibile fare previsioni su quando questa potenziale killer feature potrebbe essere effettivamente implementata in Google Pay. Staremo a vedere.