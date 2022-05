Sappiamo cosa state pensando, ma non era già stato ufficializzato un Redmi Note 11T 5G? In effetti sì, ve ne avevamo parlato qui, il dispositivo in questione è al momento un’esclusiva del mercato indiano, mentre la serie di cui vi parliamo oggi verrà inizialmente lanciata in Cina e probabilmente in seguito in altri mercati. Conosciamo ormai bene la politica di Xiaomi per quel che riguarda i nomi dei suoi prodotti, quindi non ci stupiamo più di tanto.

Come già detto è in arrivo una nuova serie di smartphone Redmi Note 11T, presumibilmente composta da due dispositivi rispettivamente Redmi Note 11T e Redmi Note 11T Pro, di cui oggi grazie al sito dell’ente certificatore TENAA possiamo avere una prima panoramica di alcune caratteristiche. Vediamole insieme.

RAM e memoria interna della prossima serie Redmi Note 11T

Considerando la certificazione rilasciata dall’ente, è lecito presumere che il lancio dei dispositivi in questione sia imminente, questione di qualche settimana; faranno la loro comparsa sul mercato due nuovi smartphone con tagli di memoria RAM fino a 8 GB e archiviazione interna fino a 512 GB.

Il primo dei due smartphone Redmi Note 11T (numero modello 22041216C) sarà disponibile in due configurazioni, 6 GB RAM + 128 GB di memoria interna e 8 GB RAM + 256 GB di archiviazione. Il fratello maggiore invece, Redmi Note 11T Pro (numero modello 22041216UC) verrà offerto nelle opzioni 8 GB + 128 GB e 8 GB + 512 GB.

A parte i tagli di memoria si sa poco riguardo i due smartphone Redmi, secondo le precedenti indiscrezioni che li volevano membri di una gamma Redmi Note 12, entrambi dovrebbero avere il supporto alla connettività 5G e al dual SIM, si presume che possano essere lanciati sul mercato equipaggiati con Android 12 e MIUI 13. La variante Pro dovrebbe vantare il supporto alla ricarica rapida da 120 W, mentre il fratello minore quella da 67 W, con batterie da 4.980 mAh e 4.300 mAh; entrambi i dispositivi dovrebbero avere display da 6,6 pollici.

Ad ogni modo non dovrebbe mancare molto per saperne di più, si potrebbe tranquillamente azzardare una presentazione ufficiale entro la fine del mese di maggio.

