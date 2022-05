L’aggiornamento di WhatsApp Beta anticipa una novità per i messaggi effimeri

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.11.11. Se vi state chiedendo quali novità siano contenute in questa nuova release per i beta tester, ebbene sappiate che il team di sviluppo della nota applicazione di messaggistica sta lavorando alla possibilità di attivare i messaggi effimeri in più chat preesistenti in una volta sola; la novità dovrebbe arrivare per tutti con un futuro aggiornamento dell’app.

Quelli precedenti sono stati giorni di grandi novità per WhatsApp, dai lavori in corso sulla nuova companion mode alla prossima introduzione di nuovi indicatori per la crittografia end-to-end, passando per gruppi e file di dimensioni ancora maggiori e per le reazioni ai messaggi finalmente disponibili per tutti gli utenti del servizio (ve le abbiamo mostrate anche su TikTok). Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.11.11

Lo scorso anno WhatsApp aveva compiuto un importante passo in avanti sotto il profilo della tutela della privacy attraverso l’introduzione dei messaggi effimeri, attivati nelle nuove chat per impostazione predefinita. La funzione prevede l’impostazione di un timer di default per tutti gli utenti del servizio, ai quali viene inoltre offerta la possibilità di personalizzarlo: è sufficiente aprire le Impostazioni, entrare in Account e poi ancora in Privacy: alla sottosezione Messaggi effimeri di legge l’opzione Timer predefinito messaggi, che di default è impostato a 24 ore, tuttavia può essere modificato (7 giorni, 90 giorni, No) e si applica a tutte le nuove chat individuali.

Ebbene, adesso il team di sviluppo del servizio di messaggistica istantanea sta lavorando ad una futura espansione della funzione in discorso, da applicare anche alle chat già esistenti. Allo stato attuale, è presente un’indicazione che recita testualmente: “Quando questa impostazione è attiva, tutte le nuove chat individuali inizieranno con messaggi effimeri visibili per il periodo di tempo selezionato. Questa impostazione non riguarda le chat esistenti”.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, questo dettaglio finale potrebbe presto andare incontro ad un cambiamento netto, rimesso comunque alla libera scelta degli utenti: WhatsApp sta lavorando all’inserimento di un’opzione che consentirà di applicare il timer impostato per i messaggi effimeri anche alle chat individuali create in precedenza, ma soltanto a quelle espressamente selezionate: nello screenshot, infatti, si legge testualmente: “This does not affect your existing chats. Apply this message timer to existing chats by selecting them”.

Cliccando sul link corrispondente, l’utente viene reindirizzato alla sezione visibile nello screenshot, nella quale è possibile selezionare una o più chat preesistenti al fine di applicare loro il timer impostato per i messaggi effimeri. In questo modo, tutte le chat selezionate si uniformeranno al comportamento di quelle nuove quanto a tempistiche di scomparsa dei messaggi. La comodità della nuova impostazione è palese: essa permette di gestire l’opzione per tutte le chat già esistenti in una volta sola, anziché dover attivare manualmente il relativo toggle per ciascuna di essere individualmente.

Purtroppo, questa comoda novità è ancora in fase di sviluppo, tant’è che allo stato attuale non è disponibile neppure per gli utenti della versione beta di WhatsApp.

