La popolare app tastiera di Microsoft ha ricevuto un aggiornamento su Android che introduce due nuove interessanti funzionalità per digitare con ancora più facilità utilizzando SwiftKey.

Ecco le novità della versione 8.10.13.2 di SwiftKey per Android

Una volta installato l’ultimo aggiornamento di SwiftKey, apparirà una nuova opzione di scorrimento nelle Impostazioni dell’app che consente di scorrere a sinistra partendo dal tasto Elimina per selezionare il testo ed eliminarlo quando si solleva il dito. Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita e qualora non fosse gradita è necessario disattivarla dalle Impostazioni dell’app.

Un’altra novità degna di nota in questo aggiornamento riguarda un’inedita impostazione presente nelle impostazioni alla voce “Digitazione” che permette di disabilitare gli spazi automatici con la punteggiatura.

Come aggiornare l’app SwiftKey

È possibile installare o aggiornare l’app SwiftKey tramite il Play Store di Google utilizzando il badge che trovare a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK disponibile su APK Mirror.

