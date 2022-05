Il Samsung Galaxy A52s 5G è ancora oggi uno dei migliori e più completi smartphone medio-gamma presenti sul mercato. Lo smartphone viene proposto, venduto e spedito da Amazon, al prezzo di 269,90€ in tre delle quattro colorazioni disponibili.

Per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone affidabile e duraturo, l’offerta proposta da Amazon rende questo smartphone Samsung assolutamente imperdibile.

Samsung Galaxy A52s 5G: il best buy al prezzo migliore

Il Samsung Galaxy A52s 5G (qui la nostra recensione) è uno degli smartphone Android di fascia media più riusciti di sempre, protagonista di un volume di vendita di tutto rispetto e dotato di specifiche tecniche che lo rendono un prodotto assolutamente valido da tutti i punti di vista e molto affidabile, considerando anche la puntualità di Samsung nel rilasciare gli aggiornamenti software.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone rientrano un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, il processore Snapdragon 778G 5G di Qualcomm, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda microSD), supporto al Wi-Fi 5 802.11 ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, supporto alle reti 5G, scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W).

Lo smartphone si comporta bene anche per quanto riguarda il comparto fotografico, e può contare su una fotocamera frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore per la profondità di campo da 5 megapixel. Completa il pacchetto la completissima One UI 4.0 di Samsung basata su Android 12.

Samsung Galaxy A52s 5G viene proposto da Amazon, venduto e spedito direttamente dal colosso dell’e-commerce, al prezzo di 269,90€, cifra che si avvicina di molto al minimo storico mai fatto registrare dallo smartphone, acquistabile nelle colorazioni Awesome Black, Awesome Mint e Awesome Violet.

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G al prezzo di 269,90€ venduto e spedito da Amazon

