Manca ancora un po’ di tempo ad ottobre, periodo in cui presumibilmente Google presenterà Pixel 7 Pro, ma nonostante ciò le voci e le indiscrezioni sul nuovo smartphone di Big G stanno già circolando: a febbraio sono comparsi i primi render che ne svelavano il design, nel mese di marzo abbiamo avuto modo di prendere visione di alcuni modelli 3D, e qualche giorno fa abbiamo ammirato un nuovo render molto dettagliato con un’inedita colorazione.

Tutto quel che riguarda il design del prossimo top di gamma del colosso, viene oggi ulteriormente confermato dalle immagini che potete vedere nella galleria sottostante e in copertina; si tratta di quelli che in gergo vengono definiti render di “telefono in custodia”, ovvero rappresentazioni dello smartphone in questione in una cover.

Questo tipo di immagini solitamente proviene da diversi produttori di cover, i quali ricevono dai brand vari dettagli inerenti i dispositivi di prossima uscita, di modo da potersi portare avanti con la produzione degli accessori; dimensioni del dispositivo, posizionamento dei pulsanti nonché dimensione e configurazione del modulo fotocamera sono infatti essenziali per produrre una custodia adatta.

Le immagini diffuse non fanno che confermare quanto già visto grazie alle precedenti fughe di informazioni di cui sopra, il modulo fotocamera sul retro (che ricorda fortemente quello dell’attuale Pixel 6 Pro) sembra dunque un accorgimento estetico che Google ha intenzione di mantenere, così come lo schermo curvo.

Le “certezze” sul prossimo Pixel 7 Pro si fermano qui, tutte le altre notizie sono sostanzialmente frutto di speculazioni o supposizioni, si presume infatti che il dispositivo avrà un display AMOLED QHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz; è inoltre molto probabile che sotto il cofano possa trovare posto un processore Google Tensor di seconda generazione. Ad ogni modo, come già detto, ottobre è ancora lontano, c’è tutto il tempo affinché trapelino informazioni più precise riguardo le caratteristiche tecniche del futuro Pixel.