Giungono ulteriori conferme sull’aspetto finale dei prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro grazie a due modelli 3D stampati realizzati dal leaker David Kowalski (noto come xleaks7), in collaborazione con pigtoucoques.fr (un brand francese che realizza accessori, cover e skin).

I prossimi top gamma di Google sono stati gli assoluti protagonisti dei rumors circolati nelle ultime due settimane che hanno preannunciato specifiche e design dei due smartphone, contribuendo a far crescere l’hype attorno a questi prodotti, quando mancano ancora parecchi mesi alla finestra temporale in cui è prevista la loro presentazione ufficiale.

I Modelli 3D di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro

I modelli 3D di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro sono stati realizzati sulla base dei modelli CAD giunti al leaker, come da lui stesso confermato, “da una fonte attendibile” e quindi sono realizzati in scala 1:1, rappresentando i due smartphone nelle dimensioni esatte.

Google Pixel 7 misurerà 155.6 x 73.1 x 8.7 mm (che diventano 11.5 mm considerando la fascia delle fotocamere)

misurerà x x (che diventano considerando la fascia delle fotocamere) Google Pixel 7 Pro misurerà 163 x 76.4 x 8.7 mm (che diventano 11.2 mm considerando la fascia delle fotocamere)

I mockup dei due smartphone, ci vengono mostrati in tre immagini che confermano tutti i dettagli emersi finora.

Sulla parte superiore degli smartphone, in cui è anche presente il secondo microfono (solitamente sfruttato per la soppressione dei fruscii), sembra che Google abbia deciso di collocare dei sensori molto simili alle antenne del 5G mmWave presenti sui lati degli iPhone 12 e iPhone 13 di Apple (nella versione americana).

Dalla vista posteriore degli smartphone possiamo notare che, sebbene rimanga il fascione a contenere i moduli fotografici, due per Google Pixel 7 e tre per Google Pixel 7 Pro, gli obiettivi siano stavolta contornati da cornici.

Dall’immagine in pianta possiamo apprezzare la differenza dimensionale tra i due smartphone, e la scelta di Google, come per i precedenti Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ricade su uno schermo dai bordi piatti per il Pixel 7 e su uno schermo dai bordi curvi per il Pixel 7 Pro. Per entrambi, invece, la fotocamera anteriore sarà collocata in un foro circolare, centrato nella parte alta del display.

Il mockup di Google Pixel 7 conferma, inoltre, il sensore delle impronte digitali sotto al display.

Mancano ancora parecchi mesi al lancio dei prossimi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, ammesso che Google confermi la finestra di lancio autunnale dei propri smartphone Pixel top gamma.

Visto il grande interesse generale suscitato da questi due smartphone, tuttavia, siamo certi che saremo quanto prima investiti da nuovi rumors che li vedranno protagonisti.

