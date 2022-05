Per celebrare lo Star Wars Day, una delle aziende che collaborano con Google e altri produttori di smartphone, ossia Casetify, ha deciso di realizzare una custodia in versione limited edition dedicata proprio a questo popolare franchise e che potrà essere utilizzata con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 e vari altri popolari modelli del colosso coreano.

Disponibili da oggi e solo per un periodo di tempo limitato, le nuove custodie di Star Wars di Casetify includono diverse immagini che si ispirano alla trilogia originale di Star Wars: Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

Ecco le custodie di Star Wars per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Questa serie di custodie include quattro modelli progettati per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, tre ispirati alla grafica chiave di ogni film della trilogia originale, a cui se ne aggiunge un quarto dedicato al celebre “tramonto di Tatooine”.

Ognuna di queste custodie viene venduta a 50 dollari e le tre dedicate ai film della trilogia sono disponibili sia in colorazione nera opaca che in versione trasparente.

Come detto sopra, Casetify ha realizzato queste speciali custodie anche per alcuni dei più popolari e recenti smartphone di Samsung, con prezzi che vanno da 50 dollari a 65 dollari a seconda del modello scelto. Questi sono i telefoni che il produttore ha deciso di supportare:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3

Purtroppo queste custodie di Casetify al momento non sono disponibili in Italia e probabilmente non lo saranno neanche in futuro. Potete ad ogni modo visitare il sito di questo produttore di accessori e scoprire le tante soluzioni che offre per i vari smartphone che supporta (lo trovate seguendo questo link).

