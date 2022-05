Il mercato dei tablet si è risollevato di recente, c’è stato un periodo in cui l’interesse del pubblico verso questo tipo di dispositivi non era molto alto, poi complice la pandemia le vendite si sono risollevate, e con esse anche l’interesse dei produttori nello sfornare nuovi tablet.

Tralasciando marchi come Apple e Samsung, già avvezzi al settore, sono diversi i produttori asiatici che negli ultimi tempi si sono cimentati proponendo nuovi modelli di tablet; alcuni esempi sono Xiaomi (con lo Xiaomi Pad 5), OPPO (con OPPO Pad), vivo (vivo Pad) e Realme (con Realme Pad).

Secondo quanto riportato da ITHome, il colosso cinese sarebbe al lavoro per portare sul mercato un’alternativa economica alla sua famiglia Xiaomi Pad 5, sotto il nome di Redmi Pad 5G; il nominativo in questione appare infatti in un questionario inviato dalla Community Xiaomi in Cina, accanto allo Xiaomi Pad 5 e allo Xiaomi Pad 5 Pro.

La scelta di Xiaomi sembra rivolta a contrastare le alternative economiche offerte da altri brand, in primis Realme che propone il suo Realme Pad in versione Wi-Fi 4-64 GB a partire da 199,99 euro, salendo fino a 299,99 euro per la versione LTE 6-128 GB. Anche Nokia è rientrata nel mercato dei tablet, proponendo alla fine dello scorso anno il suo Nokia T20 al prezzo di 239 euro per la versione Wi-Fi 4-64 GB e 249 euro per la stesso taglio di memoria ma con supporto LTE.

Insomma qualora dovesse arrivare sul mercato, questo Redmi Pad 5G potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa per chi vuole un tablet sotto i 250-300 euro, affidandosi comunque ad un brand di rilievo e non rinunciando apparentemente alla connettività 5G, caratteristica non scontata per i dispositivi low cost. Non ci resta che attendere, arriveranno probabilmente ulteriori informazioni in merito.

