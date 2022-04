TIM rilancia la promozione dei 100 GB al mese in regalo con Ricarica Automatica

TIM ha preso la decisione di rilanciare ancora una volta l’iniziativa promozionale rivolta a tutti i clienti che decideranno di attivare il servizio di Ricarica Automatica, ma — com’era già accaduto le volte precedenti — la disponibilità è limitata ad un numero esiguo di giorni.

Insomma, dopo che nei giorni scorsi vi avevamo parlato di TIM per la sanzione dell’AGCOM, per le ennesime rimodulazioni e per il rinnovamento del listino delle offerte telefoniche, vediamo adesso questa promozione in arrivo.

TIM Ricarica Automatica: dettagli e disponibilità della promozione

Come si accennava in apertura, la promozione in argomento non è affatto nuova, anzi TIM la ripropone con una certa regolarità da mesi, o per meglio dire anni.

Partiamo dalle informazioni riguardanti la disponibilità della stessa: la promozione correlata al servizio TIM Ricarica Automatica non è attualmente disponibile, ma lo sarà soltanto nelle giornate del 2, 3 e 4 maggio 2022.

Per essere compatibili con la promozione, conditio sine qua non è avere attiva sulla propria linea TIM un’offerta dati che preveda un costo di rinnovo mensile.

Il contenuto della promozione è presto detto: tutti i clienti TIM che entro le date indicate decideranno di attivare il servizio di Ricarica Automatica — che non prevede costi e consente di ricaricare la SIM con addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata senza intervento del cliente, col vantaggio di non trovarsi mai senza il credito necessario al momento del rinnovo mensile dell’offerta — otterranno ben 100 GB di traffico dati al mese per un periodo di 3 mesi, per un totale di 300 GB.

Il servizio TIM Ricarica Automatica è attivabile in negozio, oppure in autonomia tramite l’app MyTIM e il sito ufficiale dell’operatore.

Meccanismo della promozione

Facciamo un breve e comodo riepilogo dei punti essenziali della promozione:

Per avere diritto alla promozione dei 100 GB al mese per tre mesi, connessa all’attivazione della Ricarica Automatica di TIM, è necessario avere attiva sulla propria linea un’offerta dati a pagamento. Per usufruire del traffico dati bonus occorre attendere che venga erogato entro 72 ore dall’attivazione del servizio. Il rinnovo del bonus avviene in automatico ogni mese per tre mesi; alla scadenza, la promozione si disattiva automaticamente senza possibilità di riattivazione. Dal momento che la promozione dipende da TIM Ricarica Automatica, la sua disattivazione — mediante MyTIM o 119 — comporta anche la perdita di diritto alla promozione. La promozione in argomento non è cumulabile con altri vantaggi previsti in caso di domiciliazione, come TIM Advance e TIM Young.

TIM Ricarica automatica: come funziona e perché attivarla

TIM Ricarica Automatica prevede che le ricariche vengano erogate in modo automatico, dunque senza intervento diretto del cliente, in presenza di determinate condizioni. Sì, perché il servizio può essere impostato alternativamente secondo due meccanismi: su base rinnovo e su base soglia:

Ove il cliente scelga il meccanismo su base rinnovo , ogni mese viene erogata una ricarica di importo pari al costo dell’offerta entro le 24 ore che precedono il rinnovo della stessa. Nel caso in cui nella stessa giornata debbano essere rinnovate più offerte, l’importo della ricarica erogata viene equiparato alla somma di tutti i canoni dovuti. Per questo metodo sono previste alcune limitazioni: in primo luogo, non sono compatibili tutte le offerte che presentino un costo di rinnovo mensile inferiore a 2 euro; secondariamente, sono incompatibili tutte le offerte con domiciliazione su carta di credito, conto corrente o bolletta TIM.

, ogni mese viene erogata una ricarica di della stessa. Nel caso in cui nella stessa giornata debbano essere rinnovate più offerte, l’importo della ricarica erogata viene equiparato alla somma di tutti i canoni dovuti. Per questo metodo sono previste alcune limitazioni: in primo luogo, non sono compatibili tutte le offerte che presentino un costo di rinnovo mensile inferiore a 2 euro; secondariamente, sono incompatibili tutte le offerte con domiciliazione su carta di credito, conto corrente o bolletta TIM. Optando, invece, per il meccanismo di ricarica automatica su base soglia, la ricarica viene erogata ogni volta che il credito residuo sulla SIM scende sotto la soglia dei 3 euro. Con questo sistema è prevista l’erogazione di ricariche da 5 euro, ma non manca la possibilità di ottenere fino a 15 euro al mese e di personalizzare il funzionamento del servizio mediante il Servizio Clienti 119 o, più comodamente, tramite l’app MyTIM. Il servizio entra in funzione subito dopo l’attivazione, pertanto, in caso di credito residuo inferiore alla soglia anzidetta, viene erogata senza indugio la prima ricarica da 5 euro.

