TIM, dopo aver proposto la promozione TIM Ricarica Automatica per il 10 e 11 febbraio scorso, in queste ore è nuovamente tornata a riproporlo ad alcuni clienti. Infatti, nelle giornate di oggi, 24 febbraio, e domani, 25 febbraio, l’operatore italiano permette di ottenere 100 giga al mese per tre mesi.

100 giga al mese per tre mesi

In queste ore, tramite una compagna di comunicazione attraverso l’applicazione mobile MyTIM e SMS, TIM sta comunicando ai propri clienti il ritorno dell’offerta per utilizzare 100 giga al mese per tre mesi oltre a quelli offerti dal piano tariffario attualmente attivo sulla SIM.

Ecco il testo dell’SMS che stanno ricevendo alcuni clienti TIM: “Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il 25/02! Vai subito sull’app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga Aggiuntivi.”

Se anche voi avete ricevuto comunicazione, potete attivare gratuitamente TIM Ricarica Automatica e sfruttare così un totale di 300 GB suddiviso in tre mesi. Vi ricordiamo, infine, che per iniziare ad utilizzare i giga aggiuntivi è necessario attendere l’SMS di attivazione di Ricarica Automatica, e che l’offerta è applicabile esclusivamente alle offerte con rinnovo superiore a 2 euro.

