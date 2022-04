TIM ha deciso di aumentare il prezzo mensile di alcune offerte mobili ricaricabili a partire dal 30 maggio 2022. La comunicazione è ufficiale ed è disponibile sul sito dell’operatore, anche se non vengono citate le offerte specifiche interessate.

TIM rimodula alcune offerte mobili: aumentano i prezzi, ma anche i giga

Dal 30 maggio 2022 TIM modifica il prezzo mensile di un “numero limitato” di offerte mobili ricaricabili, ora non più in commercializzazione. La motivazione? In base a quanto riferisce l’operatore si tratta di esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete.

Le offerte avranno un costo di 2 euro in più a partire dal primo rinnovo successivo al 30 maggio, ma fortunatamente ci sarà anche un aumento dei giga a disposizione. Tutti i clienti potranno arricchire la propria offerta sin da subito e senza costi di 20 giga aggiuntivi ogni mese: per farlo basta chiamare il numero gratuito 409164 entro il 30 giugno 2022.

I clienti TIM interessati dalle nuove rimodulazioni saranno avvisati attraverso degli SMS a partire da oggi, 27 aprile, ma per ulteriori informazioni rimangono a disposizione il numero gratuito appena citato, il servizio clienti 119 e la sezione MyTIM, raggiungibile sia dal sito sia tramite app ufficiale.

Coloro che non vogliono accettare la modifica possono esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione entro fine giugno. Per farlo possono:

compilare il modulo online

scaricarlo, stamparlo, compilarlo e inviarlo all’indirizzo indicato sullo stesso o tramite PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta

recarsi presso un negozio TIM

contattare il 119

Nel caso all’offerta sia legato l’acquisto di un prodotto rateizzato, il cliente può scegliere se pagare le rate residue in un’unica soluzione oppure continuare con lo stesso metodo di pagamento.

