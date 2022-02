A partire da oggi e per un breve periodo di tempo, TIM regala 100 Giga di traffico dati al mese ai clienti che attivano, sia online che in negozio, il servizio di Ricarica Automatica che consente di ricaricare automaticamente il proprio credito su base soglia (quando il credito scende sotto i 3€ viene effettuata una ricarica da 5€) o su base rinnovo (entro 24 ore dal rinnovo viene erogata una ricarica pari al costo dell’offerta).

La promozione è rivolta ai clienti TIM che hanno un’offerta dati a pagamento attiva sulla propria linea ma senza alcun vantaggio legato alla domiciliazione della suddetta.

Questa promo sarà disponibile, salvo cambiamenti nei piani di TIM, da oggi fino al 25 febbraio.

Il bonus di 100 Giga verrà erogato entro 72 ore dall’attivazione del servizio Ricarica Automatica e si rinnoverà ogni mese per 3 mesi dalla data di attivazione.

Oggi è anche partita una campagna tramite l’app MyTim che manderà ad alcuni clienti una notifica dal titolo “Ricarica fai-da-te su APP. Scopri la Promo!”:

“Scopri come ricaricare il tuo credito da APP. Non vuoi più preoccuparti di ricaricare? Rendi la tua ricarica automatica: entro il 25/02 hai +100GB/mese per 3 mesi!”