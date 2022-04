Samsung e Huawei rilasciano in queste ore nuovi aggiornamenti software rispettivamente per un tablet e uno smartphone: si tratta di Samsung Galaxy Tab Active3 e di Huawei P50, dispositivo che per il momento non è ancora stato rilasciato ufficialmente in Italia. Scopriamo insieme quali novità ci aspettano.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab Active3

Iniziamo da Samsung Galaxy Tab Active3, tablet Android svelato nell’autunno 2020 e pensato per chi necessita di un qualcosa di resistente e adatto anche ai “maltrattamenti” sul lavoro. Il dispositivo rugged in versione LTE sta ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile 2022 a partire da Hong Kong: il firmware è il T575XXS3CVD2 e non sembra includere ulteriori novità se non qualche bugfix e miglioramento generico di stabilità.

Come abbiamo visto, le patch di aprile 2022 vanno a risolvere diverse decine di vulnerabilità, comprese 33 riguardanti il sistema operativo Samsung nello specifico. Galaxy Tab Active3 ha già ricevuto le scorse settimane l’aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.1, ma potrebbe arrivare anche ad Android 13 nel corso del 2023.

Novità aggiornamento Huawei P50

Aggiornamento in distribuzione anche per Huawei P50, uno degli smartphone di punta del produttore cinese insieme a Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket (questi ultimi lanciati ufficialmente anche nel nostro Paese).

L’update porta HarmonyOS alla versione 2.0.1.232, che include patch di sicurezza di aprile 2022 insieme a qualche altra piccola novità: tra queste possiamo citare l’aggiunta di una modalità per la fotocamera in grado di catturare la traiettoria della luce e scattare foto con speciali effetti, ottimizzazioni per la modalità super macro della fotocamera e miglioramenti alle performance e alla stabilità del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab Active3 e Huawei P50

Per aggiornare Samsung Galaxy Tab Active3 potete attendere la notifica del sistema oppure cercare manualmente seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare Huawei P50 all’ultima versione di HarmonyOS il discorso è simile: se siete riusciti a mettere le mani sullo smartphone, potete cercare nuovi update attraverso la sezione dedicata delle impostazioni di sistema.

In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche altro giorno: siamo certi che gli aggiornamenti arriveranno a breve.

