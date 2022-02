Iliad sta vivendo un momento importante di crescita, tanto che nelle scorse settimane l’operatore telefonico ha addirittura presentato un’offerta ufficiale pr acquistare la divisione italiana di Vodafone, offerta da oltre 11 miliardi di euro che tuttavia è stata rifiutata.

Ciò non ha frenato i piani di espansione di Iliad, che ha lanciato la sua offerta Fibra e ha deciso di coprire ancora meglio le varie aree del nostro Paese ed è anche in quest’ottica che va valutata la decisione dell’operatore telefonico francese di aggiornare la pagina sul proprio sito dedicata ai suoi vari punti vendita.

Iliad aggiorna la pagina di ricerca dei suoi punti vendita

Ricordiamo a tal proposito che Iliad presenta quattro diversi tipi di punti vendita, ciascuno con proprie caratteristiche:

Store – qui è possibile sottosccrivere le offerte Mobile e Fibra con una carta di pagamento, sostituire la SIM e procedere con l’identificazione per le SIM già acquistate

La nuova pagina di Iliad dedicata ai suoi punti vendita si trova all’URL https://puntivendita.iliad.it/map/ e, stando a quanto si apprende da essa, in totale tra Store, Corner, Point ed Express in Italia vi sarebbero ben 3.442 luoghi in cui è possibile acquistare i prodotti dell’operatore telefonico francese.

La nuova mappa di Iliad consente di scegliere il tipo di punto vendita da ricercare, supporta la ricerca per posizione attuale o per testo.

