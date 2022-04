Google Play Services per AR, noto in precedenza con il nome ARCore, ha appena visto allungarsi sensibilmente la lista dei dispositivi supportati, che ora comprende il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A53 5G, ma anche tanti altri dispositivi a marchio Samsung e Apple (sia iPhone che iPad).

Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, Google Play Services per AR è un pacchetto Android che viene automaticamente installato sui dispositivi idonei e dedicato alla fruizione specifica di contenuti in realtà aumentata. Tutti i dispositivi supportati vengono certificati e alla base della certificazione di idoneità si pongono vari requisiti hardware come sensori di movimento, fotocamere e CPU. Per maggiori dettagli, potete visitare la nostra pagina dedicata.

In linea generale, i nuovi dispositivi vengono certificati prima del lancio sul mercato oppure subito dopo ed è esattamente ciò che è successo con Samsung Galaxy A53 5G: lo smartphone è appena spuntato nella lista ufficiale dei dispositivi supportati da Play Services per AR di Google, reperibile a questa pagina.

Galaxy A53 5G non è comunque il solo nome nuovo nella lista: i nuovi arrivi sono una ventina e fanno tutti capo a due soli produttori: Samsung e Apple. Per quanto riguarda il produttore sudcoreano, si leggono i nomi di vari smartphone delle serie M e A, ma anche quello di Samsung Galaxy F23 5G e del tablet Samsung Galaxy Tab A8. Ecco la lista dei nuovi modelli supportati:

Per quanto riguarda Apple, la lista è molto più lunga e comprende vari modelli e generazioni di iPhone e iPad, eccoli tutti:

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A53 5G