La serie Redmi Note si appresta ad accogliere una nuova generazione di modelli: Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+ sono appena stati avvistati nel database del TENAA, rivelando alcune specifiche tecniche e facendo pensare ad un lancio imminente.

Se nel leggere la frase precedente avete formulato l’interrogativo “di già?”, sappiate che la risposta è positiva e che, se la domanda è più che lecita — dal momento che in Italia abbiamo conosciuto ufficialmente la serie Redmi Note 11 a febbraio e una seconda ondata di modelli a fine marzo —, in realtà il dubbio si basa sulle tempistiche di lancio occidentali dei modelli attuali, mentre in Cina la serie Redmi Note 11 era stata presentata nel mese di ottobre dello scorso anno.

Insomma, dal momento che la serie Note di Redmi si rinnova ogni sei mesi, vi basta fare un rapido calcolo per rendervi conto di come, in realtà, la presentazione — quantomeno asiatica — dei nuovi modelli non dovrebbe essere soltanto vicina, ma addirittura imminente.

Redmi Note 12 Pro e Note 12 Pro+ prossimi al lancio in Cina?

Della serie Redmi Note 12 vi avevamo già parlato nelle scorse settimane, quando ad esempio erano emerse le prime informazioni in merito ai SoC utilizzati. La stessa, stando alle indiscrezioni trapelate fino a questo momento, dovrebbe essere composta da tre modelli: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+.

In questa sede ci occupiamo del secondo e del terzo: tali infatti si sospetta che siano le identità di due nuovi smartphone appena scovati con alcune caratteristiche tecniche nel database del cinese TENAA.

Muovendo dall’assunto che, alla luce del consueto modus operandi del produttore, i modelli della prima metà dell’anno dovrebbero essere quelli più pensati per le prestazioni e quelli della seconda metà i più equilibrati, vediamo quanto è emerso.

Il database del TENAA rivela due smartphone con model number 22041216UC e 22041216C, che dovrebbero corrispondere rispettivamente a Redmi Note 12 Pro+ e Redmi Note 12 Pro. Stando alla certificazione, il modello Note 12 Pro è dotato di una batteria da 4.980 mAh, mentre il modello Note 12 Pro+ di una batteria da 4.300 mAh. Il dato è verosimile, dal momento che i predecessori Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro+ 5G sono equipaggiati rispettivamente con batterie da 5.000 mAh e 4.500 mAh.

In aggiunta a questo, entrambi i modelli dispongono di display con una diagonale di 6,6 pollici, tuttavia il database non specifica la tipologia di pannello impiegato (anche se si può presumere che si tratti di OLED). I due inediti smartphone di Redmi condividono poi anche altre caratteristiche, a partire dalle dimensioni complessive pari a 163,64 x 74,29 x 8,8 mm, passando per la connettività Dual SIM Dual Standby e per la presenza — ovvia ma non scontata, considerato il brand in argomento — di Android 12 out of the box. Per il solo modello Redmi Note 12 Pro, il database riporta anche delle informazioni sui tagli di memoria proposti: lo smartphone, salvo smentite, arriverà in un taglio base con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e in una versione top con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Pure in mancanza di conferme in questo senso, è lecito presumere che anche il modello Note 12 Pro+ verrà proposto quantomeno in tagli di memoria analoghi.

Purtroppo la certificazione del TENAA non ci offre dettagli sul design dei due smartphone né sulle restanti specifiche tecniche, anche se difficilmente tali dettagli rimarranno ignoti ancora a lungo. Infatti, stando ai precedenti rumor, la serie Redmi Note 12 potrebbe essere presentata in Cina già nel corso del mese di maggio, per poi arrivare concretamente sul mercato tra giugno e luglio. Secondo Digital Chat Station, verranno usati SoC MediaTek di fascia alta e i principali indiziati sarebbero il Dimensity 1300 e il Dimensity 8000.

