WhatsApp Beta si aggiorna con una novità per l’invio di file multimediali

Nelle scorse ore, WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.10.6. Se vi state chiedendo quali novità siano contenute in questa nuova release per i beta tester, ebbene sappiate che è stata introdotta una nuova visuale della schermata per l’aggiunta della didascalia durante l’invio di file multimediali, che permette altresì di modificare molto comodamente l’elenco dei destinatari del messaggio.

Nelle ultime settimane abbiamo visto numerose novità interessanti per WhatsApp, dai lavori in corso per l’aggiunta di funzioni in abbonamento alla scorciatoia inedita per la creazione rapida di nuovi gruppi, passando per la funzione che permette di cambiare lingua e per il discorso riguardante i sondaggi di gruppo. Tutto questo senza dimenticare le tante e interessanti novità annunciate ufficialmente la settimana scorsa, ovvero: Community, invio di file di (più) grandi dimensioni e reazioni. Anche in ambito iOS, il team di WhatsApp sta lavorando alle reazioni e a novità in tema privacy. Se vi eravate persi queste novità, potete recuperarle tramite i link qui sopra, intanto occupiamoci di quelle dell’ultima versione Beta.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.10.6

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android è di quelli interessanti: con la versione 2.22.10.6, gli utenti hanno finalmente la possibilità di sfruttare una funzione di cui si era parlato già un anno fa, ovvero la modifica dei destinatari prima dell’invio di file multimediali. La funzione risulta attualmente in roll out, pertanto qualche utente potrebbe non vederla ancora disponibile (altri, invece, potrebbero vederla già sulla 2.22.10.4).

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, il team di WhatsApp ha provveduto a ridisegnare l’interfaccia che viene visualizzata quando si invia un file multimediale, in particolare adesso viene messo in evidenza il nome del destinatario. Ma non si tratta di una mera modifica grafica fine a se stessa, bensì di una novità pratica molto utile: mentre in precedenza non era possibile selezionare dei diversi destinatari durante l’invio di file multimediali all’interno di una chat — lo si poteva fare soltanto dal tab Fotocamera —, adesso questa possibilità è sempre a portata di tap. Che stia inviando una foto, un video o una GIF in una chat, entrato nella schermata che consente di aggiungere l’eventuale didascalia, l’utente non deve fare altro che toccare il nome del destinatario per aprire una pagina che permette di selezionarne altri — suddivisi in Contattati di frequente, Chat recenti e Altri contatti — e per condividere lo stesso file come Stato.

A proposito degli aggiornamenti di stato, anche la schermata che permette di scegliere a chi renderli visibili è stata ridisegnata. Mentre in precedenza era prevista tale possibilità soltanto in caso di aggiornamenti di stato creati dal tab Fotocamera (in questo caso, la sezione con le impostazioni sulla privacy compariva solo dopo l’aggiunta dello stato), l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta permette di farlo molto comodamente in anticipo: basta toccare il tasto a tre punti visibile nello screenshot e selezionare i destinatari dello stato tra ‘I miei contatti’, ‘I miei contatti eccetto…’ e ‘Condividi solo con…’; non manca un link alle impostazioni sulla privacy dello stato.

Il motivo per il quale il team di WhatsApp ha scelto di introdurre questi cambiamenti è presto detto: mentre fino a questo momento tali funzioni erano accessibili solo passando per il tab Fotocamera, molto presto questo tab verrà rimosso in favore delle Community. Insomma, prima che ciò avvenga, non è una cattiva idea far abituare gli utenti a queste modifiche, che comunque facilitano l’invio di file multimediali a più contatti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.