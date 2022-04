Il Samsung Shop non si dimentica delle offerte flash in questo weekend pasquale e propone codici sconto su diversi prodotti del catalogo: abbiamo il “solito” extra sconto fino al 15% sulla tecnologia, ma anche voucher per modelli specifici come Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A53 5G, Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 5G, Galaxy S21 e non solo.

Fino al 15% di sconto sul Samsung Shop con SAMSUNGFLASH

Fino alle 23:59 del 18 aprile 2022 è possibile approfittare del codice sconto SAMSUNGFLASH per avere un ribasso fino al 15% su diversi prodotti del Samsung Shop: più precisamente lo sconto può arrivare fino al 15% su smartphone, smartwatch, cuffie wireless, tablet e notebook, oppure fino al 10% su TV, informatica ed elettrodomestici.

Per utilizzare il voucher è sufficiente aggiungere il prodotto desiderato al carrello e digitare SAMSUNGFLASH nel campo dedicato ai codici promozionali prima di procedere con il pagamento. Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE può ad esempio essere acquistato a 390,92 euro anziché 459,90 euro, ma gli sconti valgono anche per qualche accessorio, come il Super Fast Wireless Charger (56,02 euro anziché 65,90).

Resta anche la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso zero o il pagamento in tre rate, senza costi aggiuntivi.

Acquista sul Samsung Shop con uno sconto fino al 15%

Le altre offerte del Samsung Shop

Sul Samsung Shop sono disponibili diverse altre offerte sugli smartphone Android del marchio:

