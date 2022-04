Ancora una volta i Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono al centro dell’attenzione per un fastidioso bug che li affligge, l’ennesimo della loro fin qui breve storia.

Alcuni utenti hanno infatti segnalato che gli ultimi smartphone Made by Google rifiuterebbero alcune chiamate senza apparente motivo e senza interazioni da parte degli stessi utenti.

Google Pixel 6: scoperto un nuovo bug relativo alle telefonate

La prima segnalazione di questo nuovo bug che affligge gli attuali top gamma di Google è stata effettuata dall’utente Reddit /merryjaina che ha affermato come il suo smartphone abbia rifiutato alcune chiamate senza che lui venisse avvisato e senza che il suo telefono gli notificasse una chiamata persa: per rendersi conto di aver mancato la risposta a una chiamata, ha dovuto accedere al registro delle chiamate, dove appariva la chiamata rifiutata.

In seguito a questa prima segnalazione, molti altri utenti hanno condiviso la loro esperienza, affermando di riscontrare lo stesso problema, indistintamente sui Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Sebbene in prima battuta si ipotizzasse che il “non disturbare” potesse essere la causa del problema, /merryjaina ha smentito il tutto, sostenendo che sul suo smartphone non è attiva la suddetta modalità, confermando, invece, la persistenza del problema. Sembra, quindi, che Google Telefono sui Google Pixel 6 tratti alcune chiamate normali in entrata come se fossero chiamate spam.

Google non ha ancora dato una risposta ufficiale in merito alla questione e non è chiaro se l’azienda sia a conoscenza della problematica e stia lavorando per risolverla.

Come dicevamo in apertura, si tratta dell’ennesimo bug degli attuali top gamma di casa Google e va ad aggiungersi alla lista dei “problemi di gioventù” innescati dall’accoppiata Google Tensor-Android. Vedremo se con la seconda generazione di smartphone del nuovo corso e con Android 13, novità attese per l’autunno, questi frequenti bug potranno finalmente essere semplicemente un lontano ricordo.

