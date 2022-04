Trapelano le prime immagini ufficiali dei prossimi Motorola Edge 30 e Moto G 5G (2022), avvicinandoci al lancio ufficiale dei due smartphone della casa alata. Per la prima volta, invece, trapelano informazioni sul prossimo OPPO A57 5G.

A divulgare tutte queste informazioni in anteprima sui tre smartphone di Motorola e OPPO è stato il noto e informatissimo leaker Evan Blass, in arte @evleaks, in collaborazione con il portale 91mobiles.

Motorola Edge 30: trapelano le immagini ufficiali che completano il quadro

Dopo avere conosciuto ufficialmente il Motorola Edge 30 Pro, aspettiamo di conoscere i futuri membri della famiglia Edge 30 di Motorola, sui quali continuano a trapelare indiscrezioni su indiscrezioni. Oggi, il protagonista delle indiscrezioni non è la chiacchieratissima variante Ultra ma la variante liscia che si chiamerà Motorola Edge 30 e sarà uno smartphone di fascia medio-alta.

Queste immagini dall’aspetto ufficiale confermano tutti i rumor sullo smartphone, nome in codice Dubai, trapelati finora e ci mostrano lo smartphone in tre colorazioni.

Stando a quanto riportato, il Motorola Edge 30 dovrebbe essere dotato di un display p-OLED 2.5D da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate elevatissima a 144 Hz: al netto di una diagonale minore, le specifiche del pannello sono le medesime di quello presente sul Motorola Edge 20 dello scorso anno.

L’assonanza col predecessore si percepisce anche dando uno sguardo alle altre specifiche, già partendo dal SoC, ovvero lo Snapdragon 778G di Qualcomm, coadiuvato da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria a disposizione dell’utente. Piccolissimo step in avanti per la batteria che sarà da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W (e il leaker sottolinea che il caricabatterie verrà incluso nella confezione di vendita).

Chiudiamo la carrellata delle specifiche con il comparto fotografico: posteriormente sono presenti tre fotocamere, due da 50 MP (principale e ultra-grandangolare) e una da 2 MP (effetti di profondità di campo); la fotocamera anteriore, incastonata in un foro circolare, sarà da 32 MP con pixel-binning 4-in-1 per scattare foto a 8 MP ma di migliore qualità.

Moto G 5G (2022) potrebbe risultare un passo indietro rispetto al suo predecessore

Anche del prossimo Motorola Moto G 5G (2022), nome in codice Austin, sono emerse le prime immagini ufficiali che ci mostrano uno smartphone che, esteticamente, riprende appieno l’attuale filosofia di design degli ultimi modelli di fascia media della casa alata.

Stando a quanto apprendiamo sulla scheda tecnica, Moto G 5G (2022) potrebbe fare qualche passo indietro rispetto al suo predecessore Moto G 5G del 2020: lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display da 6,53 pollici con risoluzione solo HD+ ma refresh rate a 90 Hz, contro i 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ del predecessore. Piccolo passo indietro, forse, anche lato SoC: dallo Snapdragon 750G 5G di Qualcomm, si dovrebbe passare al Dimensity 700 di MediaTek.

Per quanto concerne le memorie, invece, si parla di 4 o 6 GB di RAM e di 64, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Il modulo fotografico posteriore, triplo, punterà tutto sul sensore principale da 50 MP, visto che gli altri due sensori accessori dovrebbero essere i soliti e inutili sensori per le macro e per gli effetti di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 13 MP e contenuta in un foro circolare centrato.

In ultimo, apprendiamo che lo smartphone dovrebbe essere avere una batteria da 5000 mAh ma senza ricarica rapida da capogiro: Moto G 5G (2022) dovrebbe infatti ricaricarsi con calma, a 15 W.

OPPO A57 5G: lo smartphone ritorna ma in grande stile

Nell’ormai lontano 2016, quando ancora il 5G era in piena fase di sviluppo e ben lontano dall’arrivare a bordo degli smartphone, il produttore cinese OPPO aveva presentato un base-gamma chiamato proprio OPPO A57, dotato dello Snapdragon 435 di Qualcomm (28 nm).

Oggi veniamo a conoscenza che OPPO sta lavorando per riportare alla luce uno smartphone chiamato in quel modo ma totalmente ripensato rispetto al suo antenato: il nuovo prodotto si chiamerà OPPO A57 5G e sarà fatto di tutt’altra pasta, nonostante non vada oltre la fascia media.

Gli smartphone della serie A di OPPO sono, sostanzialmente, dei budget phone abbastanza onesti. Non farà eccezione anche questo inedito smartphone che sarà il primo della nuova generazione, della quale si comincia a parlare subito dopo avere conosciuto gli OPPO A96 e OPPO A76, presentati recentemente.

Di OPPO A57 5G possiamo apprezzare il design grazie alle immagini semi-ufficiali che lo ritraggono in tre colorazioni (viola, azzurro, nero): lo smartphone appare di chiara ispirazione iPhone, sia per quanto concerne i bordi che le superfici piatte; sul bordo sinistro troviamo il bilanciere del volume e il carrellino della SIM, mentre sul bordo destro troviamo il pulsante di accensione-spegnimento che ospita il lettore delle impronte digitali.

La scocca posteriore sembra poi caratterizzata da una particolare texture che, almeno alla vista, potrebbe conferire un buon grip allo smartphone. Il comparto fotografico, del quale non sappiamo molto se non che possa contare su una doppia fotocamera con doppio flash LED, è ospitato all’interno di una placca rettangolare, sporgente rispetto alla scocca. La fotocamera anteriore, invece, sarà collocata all’interno di un notch a goccia sul limite superiore del display, che sarà contornato da cornici che appaiono simmetriche su tre dei quattro lati, con il mento ben più pronunciato.

Per quanto riguarda le altre specifiche, OPPO A57 5G dovrebbe potere contare sul SoC Dimensity 810 di MediaTek, prodotto con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU octa-core, in configurazione 2+6, capace di spingersi fino alla frequenza massima di 2,4 GHz. Oltre al chiaro supporto alle reti 5G, lo smartphone dovrebbe essere dotato di 8 GB di memoria RAM e una batteria da ben 5000 mAh, immaginiamo dotata almeno della ricarica rapida a 33 W vista sui suoi predecessori.

Grazie a un’ulteriore immagine, possiamo dare un primo sguardo a quello che sarà il software dello smartphone, almeno nella sua variante cinese: senza dubbio, si tratta della ColorOS di OPPO e basata su Android ma è presto per parlare di versioni con precisione.

Motorola Edge 30 dovrebbe arrivare a brevissimo

Il primo di questi smartphone a svelarsi ufficialmente dovrebbe essere il più interessante del trio, ovvero Motorola Edge 30, la cui presentazione è attesa già entro la fine del mese di aprile. Visto tutto quello che sappiamo sullo smartphone, il lancio ufficiale potrebbe essere una pura formalità.

Per gli altri due smartphone, ovviamente di fascia più bassa, ovvero Moto G 5G (2022) e OPPO A57 5G ci sarà da attendere ancora del tempo; ci aspettiamo ulteriori informazioni sui due dispositivi nelle prossime settimane.

