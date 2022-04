La Google Fotocamera, vero punto di forza del comparto fotografico degli smartphone a marchio Google, si aggiorna per tutti i possessori di uno smartphone Google Pixel.

Il nuovo aggiornamento è contrassegnato dalla versione 8.4.600 e sostituisce la precedente versione 8.4.500, configurandosi come un aggiornamento minore.

Google Fotocamera si aggiorna sui dispositivi Pixel

Aggiornamento minore, dicevamo. A sottolineare ciò, ci viene in soccorso il cambio del numero di versione: a cambiare sono solo le cifre del terzo blocco da sinistra (il codice completo della versione è 8.4.600.440402475.27), e stanno a indicare principalmente dei miglioramenti generali e la risoluzione di bug.

Non ci viene di certo in aiuto il changelog riportato nella pagina dell’app sul Google Play Store: infatti, dopo l’introduzione del Material You all’interno della propria app fotografica, avvenuto con la versione 8.3 rilasciata lo scorso luglio, Google non lo ha più aggiornato; questo potrebbe tuttavia essere letto e interpretato come un “tranquilli, non c’è niente di nuovo”.

I possessori di un Pixel potranno aspettarsi quindi semplici correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni dalla nuova versione di Google Fotocamera. Se dovessero venire alla luce ulteriori novità, non mancheremo di informarvi.

Il nuovo aggiornamento ha un peso di 118 MB ed è disponibile per tutti gli smartphone Google Pixel aggiornati ad Android 12 o versioni successive del sistema operativo, ovvero per tutti gli smartphone di Big G dal Pixel 3 agli attuali Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Come installare la nuova versione dell’app

Il nuovo aggiornamento alla versione 8.4.600 di Google Fotocamera è già disponibile al download tramite il Google Play Store e dovreste trovarla nella pagina degli gli aggiornamenti. Per verificare vi basterà cliccare il badge sottostante; in alternativa potete sempre optare per l’installazione manuale tramite il pacchetto APK, scaricabile dal portale APKMirror (raggiungibile tramite questo link).

