La famiglia Moto G di Motorola accoglie un nuovo membro: è infatti da poco stato presentato il nuovo Moto G52, un medio-gamma che, stando ai proclami della casa, permetterà agli utenti di avere “l’intrattenimento a portata di mano”.

Rispetto al predecessore Moto G51 perde il supporto alle reti 5G ma si fa più compatto, guadagna un bel display AMOLED e un processore Qualcomm di fascia più alta.

Motorola Moto G52 è ufficiale: niente 5G ma buone specifiche

Il nuovo Motorola Moto G52 ha fatto una dieta dimagrante rispetto al predecessore, risultando più compatto, meno spesso e più leggero; questo nuovo smartphone Android pesa 169 grammi ed è spesso circa 8 mm ma, nonostante sia un centimetro più basso rispetto al Moto G51, non rinuncia ad un ampio display: grazie al passaggio dalla tecnologia LCD a quella AMOLED, si riducono le cornici e la diagonale scende solo dai 6,8 ai 6,6 pollici.

Oltre al bel display, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, Motorola ha inserito una coppia di speaker stereo e il supporto all’audio Dolby Atmos; il tutto per garantire alta qualità nella fruizione dei contenuti audio e video.

Per i più creativi, Motorola Moto G52 offre una tripla fotocamera posteriore, collocata in una placca circondata da una cromatura, con sensore principale da 50 MP e tecnologia Quad Pixel che permette scatti nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità; sono, inoltre, presenti una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. In linea di massima, però, almeno sulla carta, non vi sono passi in avanti rispetto al predecessore. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 MP ed è incastonata in un foro circolare, centrato nella parte alta del display.

Per il nuovo arrivato, la casa alata ha scelto lo Snapdragon 680 di Qualcomm, deciso passo in avanti rispetto allo Snapdragon 480+ del Moto G51, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria a disposizione dell’utente (espandibili tramite scheda microSD). A completare il pacchetto, troviamo una buona dotazione dal punto di vista della connettività, al nettò del supporto alle reti 5G, la più grave mancanza rispetto al predecessore.

Motorola Moto G52 ha una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower 30 a 30 W. Per quanto concerne il software, infine, Motorola, tramite l’interfaccia My UX, inserisce tutta una serie di chicche all’interno di un’esperienza “stock” di Android 12.

Scheda tecnica

Dimensioni: 160,98 x 74,46 x 7,99 mm

x x Peso: 169 g

Display: AMOLED da 6,6” FHD+ Refresh rate a 90 Hz Form Factor in 20:9 Spazio di colore DCI-P3

da SoC: Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 6 GB

Memoria per l’utente: 128 GB Espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB

Tripla fotocamera posteriore Sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0.64 μm) con Auto Focus Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1.12 μm) Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Risoluzione massima video: Full HD a 30 fps

Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45, 1 μm)

(f/2.45, 1 μm) Audio: doppio speaker stereo, Dolby Atmos, jack audio da 3,5 mm, radio FM

Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 , NFC , GPS , USB Type-C (2.0)

, , , , , (2.0) Slot Dual SIM ibrido : 2 nano-SIM o 1 nano-SIM + 1 microSD

: 2 nano-SIM o 1 nano-SIM + 1 microSD Lettore delle impronte digitali nel tasto di accensione-spegnimento

Certificazione IP52 (resistenza agli schizzi)

(resistenza agli schizzi) Sensori: prossimità, accelerometro, giroscopio, emissioni SAR, bussola, luce ambientale

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W

con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: Android 12 con Motorola My UX

Immagini del Moto G52

Disponibilità e prezzi di Motorola Moto G52

Il nuovo Motorola Moto G52 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane, nella sola configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e nelle due colorazioni Characoal Grey e Porcelain White, al prezzo di 299,90€.

Siamo curiosi di scoprire se il nuovo Moto G52 riuscirà a fare meglio del suo predecessore, avendo leggermente alzato l’asticella sotto alcuni punti di vista.

