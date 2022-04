Il produttore sudcoreano Samsung ha da poco rilasciato un aggiornamento per la propria app fotografica Expert RAW, andando ad affinarne le capacità di scatto in determinate situazioni.

Per chi non lo sapesse, Expert Raw è una vera e propria app fotocamera il cui scopo principale è quello di estendere le capacità prestazionali dell’app fotocamera integrata negli smartphone, con modalità e caratteristiche specifiche per gli smartphone Samsung dotati di teleobiettivo e aggiornati ad Android 12.

Expert RAW si aggiorna e affina le proprie capacità di scatto

A distanza di pochi mesi dal rilascio in beta per il Galaxy S21 Ultra, e per la precisione lo scorso febbraio, Samsung ha lanciato la propria app Expert RAW in versione stabile per i suoi nuovi top gamma Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, con l’intento di estenderla, in un futuro prossimo, su altri top gamma un po’ più datati come Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Expert RAW, in queste ore, sta ricevendo un nuovo aggiornamento, il primo da quando è arrivata in versione stabile, che porta l’applicazione alla versione 1.0.01, andando a migliorare la nitidezza degli scatti in condizioni di luce estremamente scarsa: questo potrebbe tornare molto utile a quegli utenti che hanno bisogno di scattare fotografie in questa particolare condizione.

Sebbene Expert RAW sia un’applicazione dedicata ad un ristretto numero di smartphone top gamma, ovvero a quelli dotati di teleobiettivo, una volta dentro l’applicazione si potranno sfruttare tutte le funzionalità offerte dall’app con ciascuno degli obiettivi presenti sullo smartphone. Ricordiamo che l’applicazione offre una modalità pro specifica per i teleobiettivi, oltre a fornire la possibilità di salvare gli scatti in formati come 16-bit Linear DNG RAW o Lossless JPG, senza dimenticare il supporto all’HDR.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile sul Galaxy Store di Samsung: per verificare la compatibilità del vostro smartphone con Expert RAW e scaricare o aggiornare l’app, vi basterà visitare la pagina dedicata, raggiungibile a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti anche: Le migliori app fotocamera per Android