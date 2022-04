Il futuro di Samsung sul mercato Android sarà caratterizzato da un gran numero di novità in arrivo nel corso dei prossimi anni per la gamma Galaxy. L’azienda coreana non ha intenzione di rallentare il suo programma di sviluppo e, per i prossimi mesi, le sorprese potrebbero essere diverse. Secondo alcuni rumor, ad esempio, i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero utilizzare un SoC MediaTek.

Le indiscrezioni sul passaggio (almeno parziale) a MediaTek è però accompagnata da alcune dichiarazioni ufficiali di TM Roh, numero uno di Samsung Mobile. Il manager, infatti, ha anticipato la volontà di realizzare nuovi SoC dedicati esclusivamente ai futuri Galaxy. Da notare, intanto, che Samsung si prepara a rinnovare la sua gamma con l’atteso mid-range Galaxy M53 5G che, anche in Italia, potrebbe ritagliarsi uno spazio davvero rilevante sul mercato.

Ecco tutti i dettagli:

Samsung realizzerà nuovi chip “esclusivi” per i suoi Galaxy

Partiamo dalle recenti dichiarazioni di TM Roh. Al momento, infatti, non è chiaro cosa intendesse il numero uno di Samsung Mobile. L’azienda coreana, infatti, già realizza internamente i suoi SoC con i chip della gamma Exynos. Tali chip sono però prodotti da Samsung Electronics LSI e non direttamente da Samsung Mobile in modo da ottimizzare al massimo le performance.

La dichiarazione di TM Roh potrebbe aprire le porte ad un maggior coinvolgimento di Samsung Mobile nella realizzazione dei nuovi Exynos o persino ad un rebrand della gamma di SoC. Bisogna sottolineare, in ogni caso, che i SoC Exynos non sono tecnicamente delle esclusive degli smartphone Samsung Galaxy. I nuovi chip anticipati da TM Roh potrebbero, invece, essere progettati esclusivamente per i dispositivi di Samsung Mobile.

Al momento, non essendo ancora arrivati chiarimenti ufficiali, ogni ipotesi è da valutare. Di certo, la casa coreana potrebbe avere in cantiere diverse novità per quanto riguarda il settore dei chip per i prossimi anni.

Il nuovo Galaxy M53 sta per arrivare: ecco i wallpaper

C’è grande attesa, intanto, per il debutto del nuovo Samsung Galaxy M53 5G. Il prossimo mid-range della casa coreana è, potenzialmente, uno dei mid-range più interessanti sul mercato. Lo smartphone, non ancora presentato ufficialmente, potrà contare su di un display Infinity-O con pannello da 120 Hz caratterizzato da tecnologia AMOLED e da una diagonale di 6.7 pollici.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC MediaTek Dimensity 900 che sarà supportato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Il comparto fotografico del nuovo Galaxy M53 5G includerà anche un sensore principale da 108 Megapixel che sarà il punto di riferimento di un sistema a quattro camere posteriori. Ci sarà anche una grandangolare da 8 Megapixel.

La camera anteriore integrerà un sensore da 32 Megapixel. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Lo smartphone è atteso in almeno tre varianti cromatiche: Blue, Brown e Green. Per il momento, non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sui prezzi di vendita dello smartphone e sul comunque probabile arrivo in Italia del dispositivo.

In attesa della presentazione ufficiale, in queste ore il nuovo Galaxy M53 5G è protagonista online con i primi wallpaper ufficiali, disponibili per il download. Per dare un’occhiata agli sfondi e scaricarli potete fare riferimento ad un album dedicato disponibile su Google Foto.