Già in passato Google aveva introdotto nel browser Chrome degli strumenti pensati per aiutare gli utenti a fare acquisti online e la novità avvistata nella release 102 della versione Dev dell’app va proprio in quella direzione.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato di Google Chrome soprattutto per l’avvio della fase successiva di test dei Privacy Sandbox e per il miglioramento del gestore delle password in Chrome Beta 101. Per la novità di cui parliamo oggi, invece, occorre spostarsi nel ramo Dev, più precisamente in Google Chrome Dev 102.

Google Chrome Dev 102 per uno shopping online più informato

La novità in discorso mira a fornire agli utenti gli strumenti per effettuare decisioni d’acquisto più informate, soprattutto allorquando si tratti di valutare l’affidabilità di uno store online sconosciuto, e consiste in un pop-up che porta sotto gli occhi dell’utente — direttamente nel browser — le recensioni di altri utenti sullo stesso negozio.

Questo inedito pop-up è stato avvistato a ridosso della barra degli indirizzi e, con un tap, apre una scheda partendo dalla parte bassa della schermata con le recensioni degli utenti sullo store visitato direttamente da Google, con tanto di punteggio medio. Quest’ultima informazione compare anche eseguendo un tap sull’icona del lucchetto alla sinistra dell’URL, subito sotto alle voci relative a sicurezza, Cookie e Cronologia (Ultima visita). Ecco alcuni screenshot.

A conti fatti, soprattutto ove si stia visitando uno store nuovo per la prima volta, questo strumento aiuta ad apprendere informazioni potenzialmente utili prima di effettuare il proprio acquisto.

A quanto pare, la nuova funzione descritta potrebbe essere controllata dal flag attivabile a questo indirizzo chrome://flags/#page-info-store-info, tuttavia potrebbero esserci delle restrizioni dipendenti dalla posizione dell’utente o altri flag da attivare, perché — dopo aver effettuato le prove del caso — possiamo confermare che quello riportato non è sufficiente a far comparire il pop-up in Chrome Dev 102. A dirla tutta, lo stesso flag è attivabile anche in Chrome 100 stabile, tuttavia neppure lì c’è traccia della nuova funzione.

Se volete fare un tentativo, potete scaricare la versione più recente di Google Chrome Dev dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante, ma ricordate che si tratta di una versione dell’app instabile e sconsigliata per un uso quotidiano.

