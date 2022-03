A distanza di oltre 13 anni dal rilascio della prima versione beta di Google Chrome (avvenuto nel settembre del 2008), il popolare browser del colosso di Mountain View è arrivato alla versione 100.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google Chrome ha annunciato con un post sul blog ufficiale di avere promosso Chrome 100 al canale stabile per le piattaforme Windows, Mac e Linux e al canale stabile esteso per Windows e Mac.

Le novità della versione 100.0.4896.60 di Google Chrome

Stando a quanto reso noto dagli sviluppatori, con Google Chrome 100 vengono introdotte le risoluzioni per ben 28 problemi di sicurezza, oltre a miglioramenti generali e fix per alcuni dei bug riscontrati dagli utenti con le precedenti release del browser.

Con la versione 100 arriva anche una nuova icona per il browser del colosso di Mountain View, studiata per adattarsi al meglio su ogni piattaforma ed avere così un aspetto “nativo”.

E così su macOS avrà un aspetto “tridimensionale” mentre su Windows più adatto all’interfaccia delle versioni 10 e 11 dell’OS o su Chrome OS con colori più accesi.

Su Android con la versione 100 arriva un miglior supporto a Material You e al sistema dei colori dinamici (che trova un’applicazione più completa e più integrata nei vari elementi dell’interfaccia del browser).

Come scaricare la nuova versione del browser

Se desiderate scaricare e installare la nuova versione del browser del colosso di Mountain View per il vostro computer (Windows, macOS o Linux) dovete andare nel menu delle Impostazioni e quindi selezionare la voce “Informazioni su Chrome” nella parte inferiore del riquadro di navigazione laterale: il sistema inizierà a verificare in modo automatico l’eventuale disponibilità di update e provvederà al download della nuova release (sarà necessario un riavvio del browser per completare la procedura).

Su Chrome OS la versione 100 dovrebbe essere rilasciata nel giro di un paio di giorni mentre su Android è già disponibile e può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: