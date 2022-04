Il produttore cinese OPPO ci ha abituati alla presentazione di due famiglie all’anno della propria serie di smartphone di fascia media Reno. Quest’anno abbiamo fatto la conoscenza della famiglia Reno7, non ancora svelata al completo e non ancora arrivata in Europa, ma trapelano già le prime indiscrezioni sui prossimi OPPO Reno8.

Se riguardo al modello Pro abbiamo appreso che molto probabilmente supporterà la ricarica rapida a 125 W, della variante liscia OPPO Reno8 non si sapeva nulla. Finora.

OPPO Reno8 è protagonista di alcune indiscrezioni

A pochi giorni dalla presentazione dell’OPPO Reno7 in versione 4G, il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso, tramite un post sul social network cinese Weibo, alcune informazioni sul prossimo OPPO Reno8, tra cui un’immagine, che ne svela il design, e alcune specifiche tecniche peculiari.

L’immagine mostra il render di uno smartphone particolarmente ispirato (leggesi identico) al OnePlus 10 Pro. Peccato che Louis Li, presidente di OnePlus China, abbia smentito la veridicità di tale immagine, etichettando il render di Reno8 come falso.

Nonostante questo abbaglio, il post ci fornisce informazioni utili su cosa potremmo aspettarci dalla prossima generazione di smartphone Android medio-gamma targati OPPO.

Stando a quanto riportato, OPPO Reno8 sarà dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Inoltre, il suo comparto fotografico avrà, come sensore principale, il Sony IMX766 da 50 megapixel.

Nessun’altra informazione su processore, batteria o altri aspetti dello smartphone. È ancora presto, probabilmente, anche se i dispositivi della famiglia OPPO Reno8, che potrebbe comprendere anche le varianti Reno8 Pro e Reno8 Pro+, potrebbero essere presentati in Cina già tra il mese di maggio e il mese di giugno di quest’anno.

Se fosse così, nelle prossime settimane saremo certamente sommersi di nuove indiscrezioni su questi smartphone ma saremo qui per parlarvene.

