In Corea del Sud sembrano non aver preso molto bene la questione GOS (Game Optimizing Service) relativa alla serie Samsung Galaxy S22. In base a quanto riportano i media locali sarebbe da imputare a quel problema il calo di vendite del periodo recente degli ultimi smartphone.

Flessione di vendite per i Samsung Galaxy S22 a causa del GOS?

Il mese scorso ha tenuto banco in casa Samsung un problema individuato con il servizio Games Optimization Service, che limitava troppo aggressivamente le prestazioni di GPU e CPU in nome dell’efficienza energetica in giochi o in alcune altre app. Dopo gli aggiornamenti recenti la questione è stata risolta dal produttore sud-coreano, che si è anche scusato per bocca di Han Hong-hee, vice chairman e co-CEO di Samsung Electronics.

Sembra però che i consumatori sudcoreani non ci abbiamo messo subito una pietra sopra, visto che i media locali parlano di un calo delle vendite e di un aumento delle promozioni per la serie Galaxy S22 per vendere più unità. KT e LG Uplus hanno in effetti confermato di spingere di più sulle promozioni per Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in questi ultimi giorni. Secondo gli analisti la questione GOS potrebbe aver contribuito sensibilmente a questa flessione, anche se ovviamente non possiamo avere certezze né tantomeno quantificarne l’influenza. Potrebbe in ogni caso aver minato un po’ di fiducia da parte dei consumatori nei confronti del brand.

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S22 si sta aggiornando proprio in questi giorni con le patch di sicurezza di aprile 2022, anche in Italia. Lo smartphone di punta, ossia la versione Ultra, è stato uno dei protagonisti del nostro super confronto tra flagship.

