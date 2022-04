Il mercato degli smartphone Android corre veloce e ci troviamo continuamente di fronte a nuovi modelli — questo è tanto più vero guardando in casa Xiaomi/Redmi —, ma questo non vuol dire che i precedenti non debbano più essere presi in considerazione (in un nostro video recente ve lo abbiamo detto a chiare lettere) ed ecco che oggi vi proponiamo un’offerta proprio su uno smartphone che non è più un “ultimo modello”: Redmi Note 10S.

Questa mattina vi abbiamo già proposto delle offerte molto interessanti per smartphone Android su Amazon, ma adesso scendiamo di fascia di prezzo e ci spostiamo su eBay.

Redmi Note 10S in offerta su eBay con codice sconto

Redmi ha recentemente aggiornato la lineup della serie Note, addirittura in due ondate: con la prima ha portato in Italia Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G; con la seconda, ha introdotto anche Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G (e Redmi 10 5G).

Con l’offerta che vi illustriamo in queste sede torniamo indietro di qualche mese, anzi esattamente allo scorso anno: Redmi Note 10S era arrivato in Italia a marzo 2021, ma nel frattempo il suo prezzo è calato e lo ha reso più appetibile. In questo momento, infatti, è possibile acquistarlo a poco meno di 178 euro grazie ad un codice sconto.

Redmi Note 10S, nel taglio di memoria con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e nella colorazione Onyx Gray, viene proposto a 209 euro, ma il codice sconto ITMIFEST22 — da inserire in fase di completamento dell’acquisto — dà diritto al 15% di sconto, che corrispondono a 31,35 euro e portano il prezzo finale a 177,65 euro. Il venditore ha il 99,6% di feedback positivo e lo smartphone viene spedito da Lugano (Svizzera) con spedizione gratuita. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Redmi Note 10S a 177,65 euro con codice ITMIFEST22

Per tutti i dettagli sulla dotazione tecnica di questo smartphone vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata e alla nostra recensione.

