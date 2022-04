Gli assistenti vocali possono essere di grande aiuto per tante attività (dall’impostazione di sveglie e appuntamenti alla riproduzione della musica preferita) ma, nonostante ciò, sono davvero pochi gli utenti che amano usare le parole di attivazione predefinite.

E se Amazon Alexa offre una serie di opzioni, Google Assistant è invece ancora oggi dopo tanti anni fermo nella classica frase di attivazione “Ehi, Google” o “Ok, Google”.

Una funzione di Google Assistant supporta ora anche l’italiano

Il colosso di Mountain View ha tuttavia introdotto su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro la possibilità di gestire alcune attività senza la necessità di pronunciare prima il comando di attivazione, essendo sufficienti alcune frasi veloci e con un nuovo aggiornamento più lingue stanno ottenendo il supporto a tale funzionalità.

Stando a quanto si apprende dalla pagina di supporto ufficiale di Google, questa funzione su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro supporta ora anche la lingua italiana. Questo è l’elenco di tutte le lingue supportate:

inglese (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Singapore)

francese (Francia e Canada)

tedesco (Germania)

italiano (Italia)

spagnolo (Spagna e Stati Uniti)

giapponese (Giappone)

In pratica, i possessori di uno degli ultimi smartphone del colosso di Mountain View possono chiedere a Google Assistant di eseguire attività specifiche senza la necessità di dire “Ehi, Google”: ad esempio, per posticipare una sveglia si potrà dire “Posponi” o per rifiutare una chiamata in vivavoce si potrà dire “Rifiuta”.

Tale funzionalità deve essere appositamente abilitata nel menu delle impostazioni di Google Assistant, sfruttando l’apposita opzione Frasi veloci.

La speranza è che il colosso di Mountain View si convinca ad ampliare la disponibilità di questa funzione, portandola anche su altri telefoni, magari iniziando dalle precedenti generazioni di smartphone Google Pixel e includendo in seguito tutti i device basati sul suo sistema operativo mobile. Staremo a vedere.

