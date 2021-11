Motorola negli ultimi tempi non ha dedicato grandi attenzioni al settore degli smartphone premium ma nei prossimi mesi ciò potrebbe cambiare, almeno questo è quanto emerge dalle indiscrezioni secondo cui il produttore si starebbe preparando a lanciare Motorola Edge 30 Ultra.

Questo inedito smartphone (che in Cina potrebbe arrivare con il nome di Motorola Edge X) dovrebbe poter contare su una dotazione tecnica da primo della classe, tale da non temere confronti con i vari modelli di punta della concorrenza.

Le possibili caratteristiche di Motorola Edge 30 Ultra

Stando alle indiscrezioni, il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 898 e vantare un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria integrata (con tecnologia UFS 3.1), senza la possibilità di espansione via Micro SD.

Ed ancora, tra le caratteristiche di Motorola Edge 30 Ultra dovremmo trovare anche una scocca con certificazione IP52, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 68 W (via cavo) e Android 12 con l’interfaccia personalizzata dal produttore.

Infine, per quanto riguarda il comparto fotografico, il team di Motorola avrebbe deciso di puntare frontalmente su un sensore da 60 megapixel e sulla parte posteriore su una tripla fotocamera (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per la profondità).

Purtroppo non è chiaro se tale device sarà lanciato già entro la fine del 2021 o se sarà necessario attendere il prossimo anno.

Sarà inoltre interessante scoprire in quale fascia di prezzo Motorola deciderà di posizionarlo, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per valutare le sue possibilità di successo: il mercato, infatti, è altamente competitivo e il produttore non può probabilmente ambire a proporlo nello stesso segmento dei modelli di punta di Samsung e Apple, tanto per citare i due principali rivali.

* * * Nell’immagine Motorola Edge Plus

