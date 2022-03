YouTube Premium è la soluzione studiata dal team di Google per consentire agli utenti di guardare video senza pubblicità, in modo che i creatori di contenuti possano guadagnare per il proprio lavoro ma da tempo esiste un progetto che mira ad aggirare il pagamento dell’abbonamento, offrendo ugualmente la possibilità di guardare i video senza annunci pubblicitari: stiamo parlando di YouTube Vanced.

Ebbene, nelle scorse ore il team di sviluppatori di tale app ha annunciato su Twitter che il progetto è giunto al capolinea e che nei prossimi giorni saranno rimossi dal sito ufficiale i link per effetturare il download.

Per YouTube Vanced è finita l’avventura

Il team di sviluppatori di YouTube Vanced è consapevole che l’annuncio della chiusura di tale progetto renderà scontente molte persone ma pare che non vi fossero altre possibilità (si parla di un “…qualcosa che dobbiamo fare”).

Ricordiamo che YouTube Vanced ha rappresentato una soluzione molto criticata dai creatori di contenuti per la piattaforma video di Google, in quanto gli utenti l’hanno potuta sfruttare per guardare su Android i filmati pubblicati su YouTube senza annunci pubblicitari e senza la necessità di pagare l’abbonamento mensile previsto per il servizio Premium.

Tra le altre funzionalità più apprezzate di YouTube Vanced vi sono la riproduzione in background e la possibilità di usufruire della modalità Picture-in-Picture (o PiP), il tutto senza costi aggiuntivi.

Le motivazioni che hanno spinto il team di sviluppatori ad interrompere questo progetto non sono state svelate, essendosi limitato a parlare di “ragioni legali” ed è quasi scontato che Google sia riuscita a mettere spalle al muro coloro che hanno ideato questo sistema per aggirare le limitazioni di YouTube.

L’applicazione attuale dovrebbe continuare a funzionare fino a quando il colosso di Mountain View lo permetterà ma è probabile che nel giro di qualche giorno sarà disabilitata anch’essa. Staremo a vedere.