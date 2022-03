Due giorni prima del previsto, HONOR svela ufficialmente, in Malesia, il prodotto di punta della propria serie X: con il motto “eXtra Speed, eXtra Power” arriva HONOR X9 5G, versione internazionale dell’HONOR X30 presentato in Cina lo scorso 16 dicembre.

La casa cinese aveva già svelato le specifiche tecniche di questo smartphone Android in occasione di un evento privato organizzato negli Emirati Arabi Uniti.

Honor X9 5G: Snapdragon 695, display a 120 Hz e ricarica rapida a 66 W

Snapdragon 695 5G di Qualcomm, display con refresh rate a 120 Hz, batteria da 4800 mAh con ricarica rapida capace di spingersi fino a 66 W. Fin qui ci sarebbero le premesse per trovarci di fronte ad un interessantissimo medio-gamma.

Analizzando più a fondo la scheda tecnica, invece, ci rendiamo conto che HONOR X9 5G sia il frutto di alcune scelte di compromesso, probabilmente legate ad una disperata corsa al contenimento dei costi. Facciamo però un passo indietro e ripartiamo dal design.

Design e comparto fotografico di Honor X9 5G

Lo smartphone, dalle dimensioni piuttosto generose, appare abbastanza piacevole almeno alla vista: il design richiama quello degli smartphone della serie top di HONOR (i Magic4, ndr), almeno nella sua parte posteriore; il comparto fotografico è infatti collocato all’interno di una grossa placca circolare, con i tre sensori e il flash LED (singolo) che sono piazzati quasi a richiamare la forma di una X.

A proposito di comparto fotografico, iniziano i primi dolori: sui tre sensori a disposizione, solo il principale, da 48 MP, ha effettivamente un senso; gli altri due sono i classici sensori inutili per le macro e per la profondità di campo da 2 MP. Nulla da dire, invece, sulla fotocamera anteriore, punch-hole (con foro centrato nella parte alta del display), da 16 MP.

Display, prestazioni, software

Un’altra delle scelte di compromesso fatte da HONOR è reperibile sul display; probabilmente l’azienda ha dovuto scegliere tra dotare Honor X9 5G di un pannello OLED con refresh rate standard o dotarlo di un pannello IPS LCD ma con refresh rate a 120 Hz. Chiaramente la scelta è ricaduta sulla seconda opzione.

Sebbene non ci sia nulla da dire sul processore, buono per un medio gamma, o sul quantitativo di memoria RAM, ben 8 GB con la possibilità di aggiungerne ulteriori due virtuali tramite la HONOR RAM Turbo, fa un po’ storcere il naso la memoria disponibile per l’utente: 128 GB non espandibili; forse si poteva osare di più.

Analizzando gli altri aspetti, lato connettività lo smartphone appare abbastanza completo (reti 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 LE, NFC). Lato software, invece, emerge una sorpresa rispetto a quanto trapelato in precedenza: niente Magic UI 5 e niente Android 12; ritroviamo la Magic UI 4.2 basata, purtroppo, ancora su Android 11.

Nulla da dire, in conclusione, sulla batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida 66W HONOR SuperCharge, capace di ricaricare lo smartphone dallo 0% all’81% in soli 30 minuti.

Scheda tecnica

Dimensioni: 166,07 x 75,78 x 8,05 mm

x x Peso: 189 grammi

Display: IPS LCD da 6,81” con risoluzione FHD+ (19,9:9 – 1080 x 2388 pixel) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (19,9:9 – 1080 x 2388 pixel) e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Memoria RAM: 8 GB + 2 GB di HONOR RAM Turbo

+ di HONOR RAM Turbo Memoria per l’utente: 128 GB (non espandibile)

(non espandibile) Tripla fotocamera posteriore con flash LED singolo: Principale da 48 MP (f/1.8) con PDAF Profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore con flash LED singolo: Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Reti mobili: 5G (SA/NSA)/4G/3G/2G

(SA/NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 LE , GPS , NFC , USB Type-C , OTG

, , , , , Lettore delle impronte digitali laterale

Sensoristica: Accelerometro, sensore di prossimità (via software), sensore di luminosità, bussola, giroscopio

Batteria: 4800 mAh

Ricarica: rapida , fino a 66 W

, fino a Sistema operativo: Magic UI 4.2 basata su Android 11

basata su Contenuto della confezione (potrebbe variare in base al mercato): Caricabatterie “HONOR Super Charger” fino a 66 W Cavo USB Type-C Convertitore da jack audio a USB Type-C Cover in TPU Manualistica rapida Pellicola protettiva Spilletta per il carrellino della SIM



Prezzo e disponibilità di HONOR X9 5G

Honor X9 5G sarà disponibile nelle tre colorazioni Midnight Black, Titanium Silver e Ocean Blue.

Al momento non abbiamo informazioni riguardo al prezzo e all’effettiva disponibilità dello smartphone, comparso sulle pagine dello store malese di Honor; vista la scheda tecnica, ci aspettiamo che Honor vada a proporre lo smartphone con un interessante prezzo d’attacco (magari poco sopra ai 200€).

Potremmo saperne di più in occasione dell’evento con cui Honor mostrerà questo e altri due smartphone della serie X, previsto per il prossimo 29 marzo.

